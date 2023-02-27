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الإثنين، 27-02-2023 09:27 م

الوطني لحقوق الإنسان يعرض جهود الأردن لتعزيز مبادئ المساواة

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الوكيل الاخباري - عرضت ميسرة أعمال المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتورة ريم أبو دلبوح خلال لقائها اليوم الاثنين، الممثلة الخاصة للعدالة والمساواة العرقية في السفارة الأميركية ديزيريه كورمير سميث، ومساعدتها كلاريس بولك، جهود الأردن لتعزيز مبادئ المساواة وحقوق الإنسان.

وقالت أبو دلبوح خلال اللقاء الذي حضره مفوض التعزيز في المركز الدكتور نضال مقابلة، وفريق القسم السياسي في السفارة، إن الأردن صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق الإنسان لكل من يقيم على الأرض الأردنية، فضلا عن الدستور الأردني الذي يكرس الهدف ذاته.

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