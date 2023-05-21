الوطني للأمن السيبراني يطلق مشروع "أب تو ديت"

الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأحد، الورشة الأولى من مشروع "أب تو ديت" بالتعاون مع شركة "سويم لين" وشركة "سيكيوريتي فيست" تحت عنوان "الأحد السيبراني".

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وبحسب بيان للمركز، يهدف المشروع الى إبقاء الموظفين الفنيين على اطلاع بأحدث التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، وآخر التحديثات في تطبيقات وحلول الأمن السيبراني وأمن الشبكات، بالإضافة إلى تنمية مهارات الموظفين عن طريق التعرف على المنهجية الصحيحة لبناء الحلول الأمنية القوية وكيفية تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تعزيز نظام الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية.



وتضمنت الورشة الأولى، التي نظمت بالتعاون مع شركة "سويم لين" وشركة "سيكيوريتي فيست" عروضاً تقديمية متنوعة عن أبرز التقنيات في مجال الأمن السيبراني.



وسيتضمن المشروع ورشات توعية يتم تنظيمها على مدار العام مع العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.