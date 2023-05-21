الأحد 21-05-2023
الوكيل الاخباري

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

جيش الاحتلال يفجر ألغاما تحت جسر على نهر الأردن

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

الاحتلال يصادق على مشاريع لتهويد القدس والعبث بتاريخها الإسلامي

مستوطنون يهاجمون رعاة الأغنام في الأغوار الشمالية

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

ما هو المقصود بالسقوف السعرية لتحديد أسعار المحروقات محلياً؟ خبير يوضح

الأحد، 21-05-2023 12:52 م

الوطني للأمن السيبراني يطلق مشروع "أب تو ديت"

file


الوكيل الإخباري- أطلق المركز الوطني للأمن السيبراني اليوم الأحد، الورشة الأولى من مشروع "أب تو ديت" بالتعاون مع شركة "سويم لين" وشركة "سيكيوريتي فيست" تحت عنوان "الأحد السيبراني".

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمركز، يهدف المشروع الى إبقاء الموظفين الفنيين على اطلاع بأحدث التكنولوجيا في مجال الأمن السيبراني، وآخر التحديثات في تطبيقات وحلول الأمن السيبراني وأمن الشبكات، بالإضافة إلى تنمية مهارات الموظفين عن طريق التعرف على المنهجية الصحيحة لبناء الحلول الأمنية القوية وكيفية تطبيق أفضل الممارسات التي تضمن تعزيز نظام الأمن السيبراني للمؤسسات الحكومية.


وتضمنت الورشة الأولى، التي نظمت بالتعاون مع شركة "سويم لين" وشركة "سيكيوريتي فيست" عروضاً تقديمية متنوعة عن أبرز التقنيات في مجال الأمن السيبراني.


وسيتضمن المشروع ورشات توعية يتم تنظيمها على مدار العام مع العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5545

شاهد.. الأمن ينشر فيديو محاكاة حقيقية لما تسببه السرعة العالية

11111111111111

فيديو - ممر تكريمي لطالب بالصف الرابع في السلط.. ما قصته؟

6469f6138b709

التربية تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز استجابة قطاع التعليم للأزمات

999

وزير الداخلية: العمل جار على تسهيل منح تأشيرة الدخول بين الأردن والعراق

ccf0f7778c37736cf7253e77260fed42

تجارة الأردن تدعو لتعزيز التعاون مع السعودية بمجالات التدريب المهني

0L5A8804

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الكرك والطفيلة غداً - أسماء

أخبار متعلقة
download

الأمن السيبراني يحذر من تطبيقات تدعي منح عوائد مالية

1020205162141396165817

حقيقة وظائف براتب يومي 280 دينار تصل الأردنيين عبر واتساب

احتيال

تحذير من احتيال إلكتروني باسم المعونة الوطنية