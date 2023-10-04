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الأربعاء، 04-10-2023 03:25 م

"الوطني للأوبئة" يناقش الإجراءات المتعلقة بالأمراض السارية

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الوكيل الاخباري - ناقش المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، التقرير الأولي حول تحليل واقع الحال لمعاينة ومراجعة الاستراتيجيات والتشريعات والأدلة الإرشادية، وإجراءات العمل المعيارية المتعلقة بالأوبئة والأمراض السارية والوقاية منها ومكافحتها، والتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة، ضمن نهج الصحة الواحدة.

وبحسب بيان للمركز اليوم الأربعاء، قال رئيسه بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى، إن التقرير الأولي هو نتاج عمل المرحلة التحضيرية لمجلس اعتماد المؤسسات الصحية، من خلال اتفاقية تعاون مع المركز لتنفيذ هذا المشروع، بهدف وضع خريطة طريق واضحة لمحاور استراتيجيته الأولى 2023-2025، التي أطلقت نهاية العام الماضي.

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