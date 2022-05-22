الوطني لمكافحة الأوبئة يعقد اجتماعا اليوم لبحث تطورات جدري القرود

الوكيل الإخباري - يعقد المركز الوطني لمكافحة الأوبئة اليوم الاحد اجتماعا لبحث تطورات جدري القرود، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي.

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وسيتم مناقشة الخطة التي وضعتها وزارة الصحة للوقاية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى الكوادر الصحية والمواطنين حول المرض، وطرق انتقاله والإجراءات الوقائية الاحترازية الواجب اتباعها.



كما سيتم تحديد خطة الاستجابة والاتفاق على صياغة التعريف العملي للحالة وتحديد الآلية التي ستتبع للتحري والتبليغ عن الحالة لتأكيد الاكتشاف المبكر للحالات.



كما سيناقش الاجتماع مدى توافر المواد المخبرية الخاصة بالتشخيص المخبري.

