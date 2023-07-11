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الثلاثاء، 11-07-2023 11:14 ص

الوطني لمكافحة الأوبئة يوقع مذكرة تفاهم مع مراكز السيطرة على الأمراض الأميركية

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الوكيل الاخباري - وقع المركز الوطني للأوبئة والأمراض السارية مذكرة تفاهم مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة الأميركية، لتعزيز التعاون المشترك وتحقيقا لمهام المركز الوطني في تعزيز الشراكات والتعاون الدولي لمواجهة التحديات والأحداث الصحية.

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وجاء توقيع المذكرة بحسب بيان صحفي للمركز، اليوم الثلاثاء، في إطار الزيارة التي يقوم بها وفد المركز الوطني برئاسة أمينه العام الدكتورة رائدة القطب، بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات الأميركية في مجال تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأمراض والأوبئة والتهديدات الصحية.


وتأتي المذكرة التي وقعتها الدكتورة القطب، وعن الجانب الأميركي مديرة المراكز الأميركية الدكتورة روشيل ولنسكي، في ظل تصاعد التحديات العالمية المتعلقة بالأمراض المعدية والأوبئة، وتأكيدا على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال الصحة العامة.


ويتبادل الطرفان بحسب المذكرة، المعلومات الحديثة والتحليلات الوبائية والتدريب والتطوير في المجالات المتعلقة بمكافحة الأمراض والتصدي للأوبئة وتطوير قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة، وإجراء الأبحاث وتقييم السياسات الصحية، وتعزيز أنظمة الرصد الوبائي والمخبري وتطوير نظم إدارة وضمان الجودة.


وقالت القطب إن التعاون المشترك مع مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض الأمريكية، يأتي بهدف الاطلاع على التجارب والخبرات المتنوعة في تعزيز قدرات الصحة العامة، وخطط التعامل مع الأوبئة والتهديدات الصحية، إضافة إلى التعرف على أساليب تحقيق السلامة والأمن البيولوجي وتطوير خطط التأهب لحالات الطوارئ، وأساليب وإجراءات تحقيق الأمن الصحي العالمي، مبينة أن المذكرة تفتح الباب إلى المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين وتبادل الخبرات خلال السنوات المقبلة.


 




 

 


 

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