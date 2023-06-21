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الأربعاء، 21-06-2023 10:32 م

الصحة : أكثر من 70 إصابة بالحصبة في إربد

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - قال الأمين العام لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، الأربعاء، إنه تم تسجيل أكثر من 70 إصابة بالحصبة في إربد.

وأضاف الشبول، في تصريحات صحفية، أن الإصابات بالمرض تتمركز في 4 محافظات وهي إربد وعمّان والزرقاء والمفرق.

وبيّن أن مرض الحصبة هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب المريض بحمى والتهاب ملتحمة العين والزكام، ويظهر طفح جلدي، ويستمر من 4-7 أيام.

وأضاف أن مرض الحصبة هو أكثر شدة على الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد وعلى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، مشيرا إلى أنه في حال تفاقم المرض ولم يعالج قد ينتج عنه التهاب الأذن الوسطى والتهاب الجهاز التنفسي.

وعن اللقاح الواقي من الحصبة، بيّن الشبول أن الجرعة الثالثة منه تحمي بحدود 99%.

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