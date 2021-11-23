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الثلاثاء، 23-11-2021 07:20 م

الوكالة الأميركية تطلع على سير العمل ببرنامج تأهيل المعلمين في اليرموك

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، أهمية برنامج "تأهيل المعلمين قبل الخدمة" في ظل المرحلة الصعبة التي عكستها جائحة كورونا وأثرت على مختلف القطاعات وأهمها القطاع التعليمي.

وبين، خلال لقائه وفدا من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن مسألة إعداد المعلمين وتأهليهم لمزاولة مهنة التعليم بشكل كفؤ وجدير بالثقة، بات أمراً في غاية الأهمية لضمان مستقبل الأجيال من طلبة المدارس.

وأشار مساد الى ما تضمه كلية التربية في الجامعة من كفاءات علمية وأكاديمية متميزة أثبتت جدارتها في مختلف القطاعات التربوية، ما يجعل منها بيئة خصبة لاحتضان هذا البرنامج، مشيداً بجهود إدارة الكلية لضمان التنفيذ الأمثل لمفردات البرنامج.

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