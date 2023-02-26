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الأحد، 26-02-2023 04:25 م

اليرموك: تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة وتعديل التعليمات وفقا لنظام العمل الحزبي في الجامعات

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الوكيل الاخباري- قرر مجلس الجامعة في جامعة اليرموك، الموافقة على توصية اللجنة العليا للانتخابات، بتأجيل انتخابات اتحاد الطلبة للدورة الـ 29، والتي كان مقررا اجراؤها في الـ 16 من آذار المقبل. 

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وكان مجلس الجامعة، قد دعا إلى إعادة النظر بتعليمات اتحاد الطلبة، بما يتفق ونظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبيَّة الطلابيَّة في مؤسَّسات التَّعليم العالي لسنة 2022م، الذي اقراره مجلس الوزراء في إطار منظومة التَّحديث السِّياسي.
وفي ضوء قرار تأجيل انتخابات اتحاد الطلبة، فقد باشرت عمادة شؤون الطلبة، العمل على تعديل تعليمات اتحاد الطلبة، انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية و"نظام العمل الحزبي في الجامعات"  الذي سيبدأ العمل به في 1/6/2023، كما وستبدأ عمادة شؤون الطلبة وفق جدول زمني محدد بعقد سلسلة من الحوارات واللقاءات مع الطلبة في كلياتهم واقسامهم الاكاديمية، لمناقشتهم حول التعديلات الجديدة على تعليمات اتحاد الطلبة، بما يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم لاتحاد طلبتهم، وما يمثله هذا الاتحاد من شخصية اعتبارية، يعمل على بناء الشخصية الطلابية المتكاملة الواعية،  ويمثل الطلبة أمام الجامعة،  ويتبنى قضاياهم لتحقيق مصالحهم وفق تشريعات وتعليمات الجامعة.


في ذات السياق، فإن عمادة شؤون الطلبة، ترحب بأي أفكار أو مقترحات طلابية من شأنها تعميق مسيرة اتحاد الطلبة، ويبنى عليها ليكون قادرا على تقديم برامج ونشاطات إبداعية نوعية تخدم الجامعة وطلبتها.

 




 

 


 

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