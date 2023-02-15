اليرموك تطلق شعارها الرسمي لانتخابات مجلس اتحاد الطلبة الـ29

الوكيل الإخباري- أطلقت جامعة اليرموك شعارها الرسمي الخاص بانتخابات مجلس اتحاد طلبة الجامعة لدورته التاسعة والعشرين، والمقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق للسادس عشر من شهر آذار المقبل، تحت شعار " اليرموك تنتخب 2023".

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ويأتي إطلاق الجامعة لشعار خاص بانتخابات اتحاد الطلبة لهذا العام تعبيرا عن حرص الجامعة واهتمامها بإنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي لطلبتها والذي يأتي بعد انقطاع دام لثلاث أعوام بسبب جائحة كورونا.



وأشار رئيس الجامعة الدكتور إسلام مساد إلى ان اليرموك تعول على وعي وإدراك طلبتها بأهمية المشاركة في انتخاب اتحاد طلبة يمثل الجسم الطلابي ويتبنى قضاياهم ويكون حلقة وصل فاعلة بينهم وبين إدارة الجامعة، وبما يجسد توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ضرورة تحفيز الشباب على المشاركة في الحياة الديمقراطية وبناء قدراتهم وتمكينهم من الاضطلاع بدورهم في دعم مسيرة التحديث السياسي في الأردن.



وأكد على أن الجامعة تواصل استعداداتها لإنجاز هذه العملية الديمقراطية باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية، وتشكيل اللجان المختصة بالتعاون مع مختلف الكليات والدوائر الإدارية في الجامعة من اجل إجراء انتخابات تعزز مشاركة الطلبة في العملية الديمقراطية، وتسهم في بناء الشخصية الطلابية المتكاملة والواعية بقضايا أمتها، ويعمق انتمائهم لوطنهم وجامعتهم، وولائهم لقيادتهم الهاشمية.



وعبر الشعار من خلال جزئياته المختلفة عن التاريخ العريق للجامعة حيث تم اختيار عناصر الشعار ولونه الأخضر تجسيدا لرموز شعار الجامعة الرسمي، مضافاً له عناصر تعكس رمزية العملية الانتخابية.



وجاء إطلاق الشعار كجزء من خطة إعلامية متكاملة تنفذها الجامعة من خلال اللجنة الإعلامية للانتخابات والتي تضم ممثلين من عمادة شؤون الطلبة ودائرة العلاقات العامة والاعلام، بما يعكس الاستعداد لإنجاز هذه الانتخابات وتحفيز طلبتها على المشاركة الفاعلة فيها بالصورة التي تليق باسم وتاريخ الجامعة.