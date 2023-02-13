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الإثنين، 13-02-2023 03:31 م

ترقيات أكاديمية في الجامعة الهاشمية- اسماء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس عمداء الجامعة الهاشمية،  في جلسته التي عقدها اليوم الإثنين الموافق ٢٠٢٣/٢/١٣، برئاسة الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون رئيس الجامعة ترقية كل من:

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الدكتور  إياد أحمد يونس الأستاذ المساعد في قسم الكيمياء في كلية العلوم إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "يونس" حاصل على شهادة الدكتوراة من Memorial University of Newfoundland, Canada، عام ٢٠١٧. 


الدكتور عطالله صالح السرحان، الأستاذ المساعد في قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية في كلية الآداب إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "السرحان" حاصل على درجة الدكتوراة من Clark Atlanta University, USA، عام ٢٠١٦. 


الدكتور  طارق نزار صالح، الأستاذ المساعد في قسم العلوم الطبية الأساسية في كلية الطب البشري إلى رتبة أستاذ مشارك، والدكتور "طارق" حاصل على درجة الدكتوراة من Virginia Commonwealth University, USA، عام ٢٠١٨.


 




 

 


 

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