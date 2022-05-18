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الأربعاء، 18-05-2022 04:29 م

اليرموك تحصل على دعم لتمويل خمسة مشاريع بحثية ابتكارية

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الوكيل الإخباري - وقعت جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، اتفاقية تمويل ودعم مع صندوق دعم البحث العلمي والابتكار، للحصول على دعم لخمسة مشاريع بحثية وريادية وابتكارية قدمتها الجامعة للصندوق.

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ووقع الاتفاقية عن الصندوق أمين عام وزارة التعليم والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وعن الجامعة عميد البحث والدراسات العليا الدكتور أيمن حمودة.


ويقوم المشروع الأول على تطوير برمجية عربية ذكية لإدارة بيانات البحث النوعي بهدف توفير برمجية خاصة قادرة على التعامل مع البيانات النوعية باللغة العربية من شأنها الإسهام في تطوير الانتاج العلمي النوعي على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.


ويعنى المشروع الثاني بتقييم أوجه عدم اليقين المرتبطة بالعلاقات الجينية بين البترول الناضج في الآبار المنتجة وذات الشواهد النفطية وصخور المصدر التي أنتجت هذه المواد النفطية لمعرفة مصدرها بشكل دقيق.


ويتناول المشروع الثالث الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة في ظل جائحة كورونا وتقوم فكرته على دراسة الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة والآثار الناشئة عنهما سواء كانت اقتصادية او اجتماعية، ودراسة البدائل المتاحة للحد من الانعكاس السلبي لمثل هذه الأزمة أو أزمات استثنائية مشابهة في المستقبل.


ويعتبر هذا المشروع من المشاريع المهمة لاعتمادها على دراسة علمية منهجية كمية ونوعية، ما يعزز من صدق نتائجها وبالتالي استخدام هذه النتائج ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية لمواجهة الظروف الطارئة سواء كانت كورونا أو غيرها.


ويتطرق المشروع الرابع إلى إنشاء قاعدة بيانات للأبحاث السياحية الوطنية وتطوير لوحة التحكم كخريطة معلومات لجميع المدخلات الاحصائية للقطاع السياحي بما يساعد على تسريع عملية الوصول إلى البيانات وتذليل العقبات أمام جمهور الباحثين.


ويركز المشروع الخامس على دراسة أثر جائحة كورونا على واقع الفقر والبطالة في الأردن وتحديد الفئات الأكثر تضرراً وأماكن انتشارها من خلال استقصاء عينة من الأسر الأكثر ضعفاً على مستوى المملكة.

 




 

 


 

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