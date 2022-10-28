اليرموك تختتم أعمال مؤتمرها الدولي حول مستقبل الإدارة العامة

الوكيل الإخباري - أوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر الدولي حول مستقبل الإدارة العامة: تجارب عالمية"، الذي نظمه قسم الإدارة العامة بكلية الأعمال في جامعة اليرموك بضرورة مأسسة الحوكمة بكافة أبعادها تشريعياً وتقنياً وبشرياً وخدماتياً لتوفير بيئة داعمة مستدامة لمستقبل الإدارة العامة.

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وبحسب بيان للجامعة اليوم الجمعة، فقد أوصى المؤتمر، بضرورة تطبيق النضوح المؤسسي للذكاء الاصطناعي وأدوات إدارة المستقبل على مؤسسات الحكومة لتسريع عملية التحول المؤسسي، وبناء خطة التحول الذكي على مستوى حكومي مدعومة بمبادرات ومشاريع واقعية وقابلة للتطبيق، وإعادة تعريف معاملات الحوكمة الذكية، مع التركيز على تطوير قدرات الأفراد الخاصة بالمؤسسات باستخدام رخصة دولية للذكاء الاصطناعي وأدوات المستقبل وتدريب الموظفين الحكوميين لقيادة الابتكار التعاوني.



كما أوصى المشاركون بضرورة تطوير المناهج في الجامعات بما يحقق متطلبات وظائف المستقبل والمهارات المصاحبة لها، وتقديم تدريب مكثف واحترافي لقيادات الإدارة العامة في مجالات متعددة وأهمها الديمقراطية، واتخاذ القرارات وحل المشكلات لتمكين الموظفين من المشاركة الفاعلة في صنع القرار وتنفيذه.



ودعا المشاركون إلى أهمية تعديل نظام الخدمة المدنية في الأردن بما يحقق الكفاءة ويشجع الإبداع والتميز، والتوظيف على أساس الجدارة وبناء أنظمة واضحة للمسار الوظيفي، مع التأكيد على أهمية إطلاع قيادات وموظفي القطاع العام على التجارب العالمية وتطبيق الممكن منها، وإنشاء هيئة أو مؤسسة تهتم وترعى الموارد البشرية في الأردن.



وأشاروا إلى وجوب أن يكون نهج الإدارة قائماً على التقييم الموضوعي، والمعلومة الدقيقة والتوصية والتنظيم والإصلاح والتطوير وبناء الثقة وخلق القيادات وتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص وتطبيق السياسة العامة للدولة لغاية تحقيق الأهداف المحددة في ظل المحافظة على القانون وتطبيق العدل والنظام دون محاباة أو مواربة.



وكان رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدكتور شاكر العدوان، أشار بكلمته في البيان الختامي للمؤتمر الذي استمر يومين، إلى أهداف المؤتمر في تسليط الضوء على موضوعات حيوية تهم الإدارة العامة وترسم ملامحها المستقبلية، بمشاركة قرابة 300 مشارك من 20 دولة عربية وأوروبية.



وبين، أن المؤتمر استضاف 13 متحدثاً رئيسياً من 8 دول أوروبية وعربية تناولوا عدة موضوعات وتجارب عالمية وحيوية تهم الإدارة العامة ومستقبلها، إضافة إلى مناقشة قرابة 50 ورقة علمية قدمت من عدة دول حول العالم.



وناقش المؤتمر عدة محاور تركزت على مستقبل القطاع العام والتنمية المستدامة، والرؤى الوطنية وإدارة المعرفة، وإدارة الأمن الغذائي، ومستقبل النقل العام، والشفافية ومنظومة الحوكمة الوطنية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.