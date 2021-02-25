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الخميس، 25-02-2021 11:47 م

اليرموك تشارك في المؤتمر الافتراضي الأول لمكافحة المخدرات

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الوكيل الاخباري - شاركت جامعة اليرموك في أعمال المؤتمر الدولي الافتراضي الأول بعنوان (مكافحة المخدرات وتأهيل المدمنين :تجارب عملية ومقاربات علمية) والذي نظمته جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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وشارك في أعمال المؤتمر الدولي من الجامعة رئيس قسم علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية في كلية الآداب الدكتور عبد الباسط العزام، والدكتور عبد الله قازان .

وقدم العزام ورقة علمية بعنوان (آليات المواجهة في مكافحة انتشار المخدرات في الأردن)، هدفت إلى التعرف على آليات المواجهة في مكافحة انتشار المخدرات في الأردن، من خلال التركيز على محاور أساسية وهي: المكافحة، والتوعية والعلاج، باستخدام المنهج التحليلي والمنهج الاستنباطي.

 




 

 


 

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