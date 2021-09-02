اليرموك تقدم قروضا بقيمة 81 ألف دينار لـ 305 طالبا

الوكيل الإخباري - أكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد أهمية توفير الدعم المادي لطلبة الجامعة ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القروض وفرص التشغيل التي توفرها الجامعة بداية كل فصل دراسي، مشيرا إلى الصعوبات المالية التي تشكل تحد حقيقي يحول دون إقبال الطلبة على الدراسة بجد ومثابرة مما يسبب تراجعا كبيرا في أدائهم المنهجي واللامنهجي.

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وقال خلال ترؤسه اجتماعا للجنة صندوق الطلبة في جامعة اليرموك، أن الجامعة لا تدخر جهدا لتوسيع قاعدة المستفيدين من الطلبة من خدمات الصندوق وفقا للإمكانات المتاحة، تحقيقا لرسالة الجامعة بإعداد الكفاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة مــن خـلال تقديــم تعليــم متميــز، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع ويسـهم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة مـن خـلال إيجـاد بيئـة جامعيـة محفـزة للإبداع، معتبرا أن مساعدة الطلبة المحتاجين بتخليصهم من عبء تأمين الرسوم الجامعية لا بد وأن يكون حافزا لهم لمزيد من الاجتهاد والإبداع خدمة لجامعتهم ووطنهم وقيادتهم الهاشمية الحكيمة.



القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة في الجامعة، الدكتور هادي طوالبة قال، إن العمادة ومن خلال دائرة الخدمات الطلابية عملت على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطلبة للحصول على القرض من حيث وضوح الوثائق المطلوبة إضافة لوجود الكفاءات البشرية المؤهلة لتقديم أي مساعدة يحتاجها الطلبة.



وأضاف طوالبة، إن التشغيل الطلابي يسعى لمساعدة الطلبة على استثمار الوقت المتاح لديهم في العمل والإنتاج بقصد تدريبهم على حس المسؤولية والانتماء لجامعتهم ووطنهم.



وخلال الاجتماع الذي عقد في عمادة شؤون الطلبة، تقرر منح الطلبة الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض من صندوق الطلبة وانطبقت عليهم شروط منح هذه القروض وعددهم (305) طالبا وطالبة قرضا ماليا يعادل رسوم الساعات الدراسية التي سجلها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2021/2022 شريطة أن لا تزيد قيمة القرض عن رسوم ( 9) ساعات دراسية معتمدة، وبلغت قيمة القروض المقدمة 576‘81 دينار.



كما و تقرر تخصيص ( 143) مركزا لتشغيل الطلبة في وحدات الجامعة المختلفة للعام الجامعي 2021/2022 ضمن برنامج التشغيل الذي يتضمن تشغيل أي من طلبة الجامعة الراغبين بذلك وتنطبق عليه الشروط، بـ 60 ساعة عمل شهريا بمعدل 15 ساعة أسبوعيا وبواقع 5, 1 دينار عن كل ساعة، بحيث يتقاضى الطالب أجرا ماليا مقداره 90 دينارا عن كل شهر عمل.



يذكر أن جامعة اليرموك، هي الجامعة الوحيدة التي تدفع “دينار ونصف” عن كل ساعة عمل بالنسبة للطلبة بين سائر الجامعات الأردنية التي تطبق نظام تشغيل الطلبة.

