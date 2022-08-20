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السبت، 20-08-2022 09:10 ص

امتحان تنافسي لتعيين 2500 معلم ومعلمة اليوم

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الوكيل الإخباري - يعقد ديوان الخدمة المدنية، اليوم السبت، أولى جلسات الامتحان لمعلمين لاستكمال تعيين 2500 معلم ومعلمة إضافيين اعتمادا على الآلية الجديدة للامتحانات المبنية على الكفايات التربوية، وفق وزارة التربية والتعليم.

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وتحدثت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية نجوى قبيلات عن تعيين 1500 الأسبوعين الماضيين.


وقالت إن الدفعة التي تخضع للامتحان تُعطى مهلة لمدة 3 أيام لتدقيق نتائج الامتحان ثم يرسل ديوان الخدمة المدنية قوائم الأسماء لوزارة التربية والتعليم ليتسنى للوزارة استكمال إجراءات التعيين بعقد المقابلة التي يخصص لها تقريبا 20% من العلامة التنافسية.


ويرشح للمقابلة لكل شاغر 3 معلمين من الحاصلين على أعلى العلامات التنافسية في اختبار الكفايات، وفق قبيلات التي أشارت إلى الحاجة إلى قرابة شهر لاستكمال تعيين المعلمين المطلوبين.


وأوضحت أن الوزارة عقدت امتحانات للتعليم الإضافي، ويوم الأحد سيتم تزويد جميع مديريات التربية والتعليم بقوائم الناجحين مرتبة تنازليا حسب العلامات من الأعلى إلى الأدنى.


وطُلب من مديري التربية تعبئة الشواغر كافة على حساب التعليم الإضافي لحين استكمال ما تبقى من الشواغر المستحدثة لوزارة التربية والتعليم.

 

المملكة

 




 

 


 

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