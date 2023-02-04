امتلاء سد وادي شعيب وتحذير من إمكانية فيضانه

الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، السبت، امتلاء سد وادي شعيب ووصوله لكامل طاقته الاستيعابية، وحذرت من إمكانية فيضان السد.



وتبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 1.25 مليون متر مكعب، وتؤكد سلطة وادي الأردن على جاهزية الكوادر والمعدات وآليات للتعامل مع الحالة الجوية السائدة.



ويقع سد وادي شعيب غرب عمان، وأُنشئ عام 1969، ويعمل السد على ري 10 آلاف دونم من أراضي الشونة، وكذلك تغذية المياه الجوفية.

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