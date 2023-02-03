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الجمعة، 03-02-2023 12:27 م

المياه : 2 مليون م3 دخلت السدود خلال المنخفض بنسبة 31%

سد


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن ان مجموع كميات المياه الداخل الى جميع سدود المملكة خلال 24 ساعة الماضية حتى صباح هذا اليوم الجمعة  بلغت (2) مليون متر مكعب لترفع تخزينها إلى 87 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 31% ، وارتفع الهطول المطري السنوي الى 53,5% من المعدل مشكلا ما نسبته 67% من مجموع الأمطار الهاطلة العام الماضي.

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وتركزت الكميات الداخلة البالغة 2 مليون م٣ الى السدود في سد الملك طلال حيث دخله 1,280 مليون متر مكعب لترفع تخزينه الى 28,7 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 42% وسد الوالة 317 ألف متر مكعب لترفع تخزينه الى 8,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 34% وتوزعت الكمية المتبقية على السدود الشمالية فيما لم يدخل سدود الجنوب وهي الموجب والتنور واللجون والكرك أي كميات. 


وحول معدلات الهطول في المحافظات سجلت عمان الاعلى 5,4 ملم ، البلقاء 4,3 ملم،  مأدبا 2 ملم، الزرقاء 0,9 ملم، جرش 2,9 ملم، المفرق 0,9 ملم،  اربد 2 ملم،  عجلون 5,1 ملم،  الكرك 0,7 ملم،  الطفيلة 0,1 ملم فيما لم تسجل معان والعقبة أية كميات. 


 الكميات الداخلة الى سد الموجب حولي (5) مليون و(760) الف م3 ,سد الوالة (596) الف م3، سد التنور (248) الف م 3 . سد الملك طلال (665) ألف سد العرب (80) الف م3 سد الوحدة (98) الف م3 مما أدى لرفع نسبة تخزين السدود إلى (27.93) % من مجموع كميات تخزين السدود والبالغة (280) مليون متر مكعب.


 




 

 


 

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