المياه: ارتفاع تخزين سدود الأردن إلى 85 مليون م3

الوكيل الإخباري -قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، الخميس، إن حجم الأمطار الساقطة خلال الموسم المطري الحالي ارتفع إلى 52,7% من المعدل العام.

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وأضافت في بيان صحفي، أن "حجم ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 4 مليون متر مكعب تركزت في السدود الشمالية خاصة سد الملك طلال لترفع التخزين فيها إلى 85 مليون متر مكعب بنسبة 30,29% من طاقتها التخزينية البالغة 280,7 مليون متر مكعب".



وسجلت محافظة إربد أعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ 24 الماضية وبلغت 51 ملم.



وبينت سلطة وادي الأردن، أن السدود الشمالية دخلها نحو 4 ملايين متر مكعب خلال الساعات الماضية تركزت في سد الملك طلال 2,8 مليون م3، وسد الوحدة 409 آلاف م3، وسد وادي العرب 394 ألف م3، وسد زقلاب 63 ألف م3، وسد كفرنجة 44 ألف م3، وسد شعيب 138 ألف م3، وسد الكفرين 45 ألف م3، وسد زرقاء ماعين 14 ألف م3، اما السدود الجنوبية فقد دخل الى سد الموجب 14 ألف م3 وسد الكرك 8,5 ألف م3 فقط فيما لم يدخل السدود الجنوبية الأخرى اي كميات.



وحول الهطولات المطرية، بينت أن معدل الهطول في العاصمة عمان سجل 26,8 ملم خلال الساعات الـ 24 الماضية تركزت في بيادر وادي السير 29,4 ملم والشميساني 28,8 ملم وجبل الحسين 28,6 ملم وصويلح 27,4 ملم والجبيهة 24,3 ملم.



وفي البلقاء سجلت معدلا 11,8 ملم أعلاها في السلط 23,6 ملم، البقعة 22,8 ملم، رميمين 22,1 ملم، الخندق 19,4 ملم، ام جوزة 18 ملم، عيرا 3,6 ملم.



وفي محافظة مأدبا معدلا 9,4 ملم، أعلاها في مادبا 18,2 ملم، المشقر 12,7 ملم، حسبان 11,6 ملم، ام العمد 10,7 ملم، الجديدة 10,2 ملم، الوالة 8 ملم، مليح 5,2 ملم، ام الرصاص 3,6 ملم.



وفي محافظة الزرقاء معدلا 6,7 ملم أعلاها في الزرقاء 13,8 ملم، الرصيفة 11,5 ملم، العالوك 10,3 ملم، السخنة 7,3 ملم، النواصيف 6 ملم، الخربة السمرا 5,6 ملم، الأزرق 0,8 ملم، العمري 0,6 ملم.



وفي محافظة جرش معدلا 21,3 ملم أعلاها في سوف 37,1 ملم، الكتة 31,3 ملم، ثغرة عصفور 28,6 ملم، قفقفا 23 ملم، ودبين 17,6 ملم، برما 14,1 ملم، جرش 11.1.



وفي محافظة المفرق سجلت معدلا 6,2 ملم أعلاها في رحاب 14,9 ملم، بلعما 11,1 ملم، المفرق 10,8 ملم، الخناصري 9,9 ملم، ام القطين 7 ملم، الصفاوي 6,8 ملم، صبحا 4,7 ملم، الخالدية 4,4 ملم، المدور 3,7 ملم، جابر السرحان 2,6 ملم.



وفي محافظة إربد سجلت معدلا 21,5 ملم أعلاها في اربد 51 ملم، الحصن 42 ملم، كفر اسد 28 ملم، زبدة 27,1 ملم، قميم 25,8 ملم، خرجا 24 ملم، النعيمة 21,2 ملم، الطرة 19,1 ملم، الرمثا 17,5 ملم، الباقورة 13 ملم، كفر عوان 10,6 ملم، الريان 9,3 ملم.



وفي محافظة عجلون 26,4 ملم أعلاها في عجلون 47,6 ملم، اشتفينا 42,3 ملم، عنجرة 26,4 ملم، عرجان 19,6 ملم، عبين 15,5 ملم، خربة الوهادنة 12,1 ملم، رأس منيف 8,5 ملم.



وفي محافظة الكرك معدلا 2,4 ملم أعلاها في جدعا 6,1 ملم، الكرك 5,2 ملم، ومحي 3,5 ملم، والربة 2,4 ملم، والقصر 1,9 ملم، القطرانة 1,9 ملم، حمود 1,7 ملم، عي 1 ملم.



وفي محافظة الطفيلة معدلا 0,4 ملم أعلاها في الرشادية 1 ملم، القادسية 0,7 ملم، عابور 0,5 ملم، الطفيلة 0,2 ملم.



وفي محافظة معان معدلا 0,6 ملم أعلاها في صدقة 1,8 ملم، عنيزة 1 ملم، بير الدبغات 0,9 ملم، الراجف 0,8 ملم، معان 0,6 ملم.



وفي محافظة العقبة معدلا 0,1 ملم أعلاها في القويرة 0,2 ملم، وادي موسى 0,1 ملم.