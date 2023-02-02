الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

مستوطن يعتدي على طفل بغاز الفلفل في حوارة جنوب نابلس

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

تركيا: لا يمكننا في الظروف الحالية الموافقة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو

وفاة فلسطينية ونجلها اختناقا داخل منزلهما في غزة

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

عقوبات أميركية جديدة على قيادات حركة طالبان

سلطات باكستان تكشف هوية منفذ تفجير مسجد بيشاور

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

الخميس، 02-02-2023 11:44 ص

المياه: ارتفاع تخزين سدود الأردن إلى 85 مليون م3

M63A2668


الوكيل الإخباري -قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن، الخميس، إن حجم الأمطار الساقطة خلال الموسم المطري الحالي ارتفع إلى 52,7% من المعدل العام.

اضافة اعلان


وأضافت في بيان صحفي، أن "حجم ما دخل السدود من الأمطار وجريان الاودية خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ نحو 4 مليون متر مكعب تركزت في السدود الشمالية خاصة سد الملك طلال لترفع التخزين فيها إلى 85 مليون متر مكعب بنسبة 30,29% من طاقتها التخزينية البالغة 280,7 مليون متر مكعب".


وسجلت محافظة إربد أعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ 24 الماضية وبلغت 51 ملم.


وبينت سلطة وادي الأردن، أن السدود الشمالية دخلها نحو 4 ملايين متر مكعب خلال الساعات الماضية تركزت في سد الملك طلال 2,8 مليون م3، وسد الوحدة 409 آلاف م3، وسد وادي العرب 394 ألف م3، وسد زقلاب 63 ألف م3، وسد كفرنجة 44 ألف م3، وسد شعيب 138 ألف م3، وسد الكفرين 45 ألف م3، وسد زرقاء ماعين 14 ألف م3، اما السدود الجنوبية فقد دخل الى سد الموجب 14 ألف م3 وسد الكرك 8,5 ألف م3 فقط فيما لم يدخل السدود الجنوبية الأخرى اي كميات.


وحول الهطولات المطرية، بينت أن معدل الهطول في العاصمة عمان سجل 26,8 ملم خلال الساعات الـ 24 الماضية تركزت في بيادر وادي السير 29,4 ملم والشميساني 28,8 ملم وجبل الحسين 28,6 ملم وصويلح 27,4 ملم والجبيهة 24,3 ملم.


وفي البلقاء سجلت معدلا 11,8 ملم أعلاها في السلط 23,6 ملم، البقعة 22,8 ملم، رميمين 22,1 ملم، الخندق 19,4 ملم، ام جوزة 18 ملم، عيرا 3,6 ملم.


وفي محافظة مأدبا معدلا 9,4 ملم، أعلاها في مادبا 18,2 ملم، المشقر 12,7 ملم، حسبان 11,6 ملم، ام العمد 10,7 ملم، الجديدة 10,2 ملم، الوالة 8 ملم، مليح 5,2 ملم، ام الرصاص 3,6 ملم.


وفي محافظة الزرقاء معدلا 6,7 ملم أعلاها في الزرقاء 13,8 ملم، الرصيفة 11,5 ملم، العالوك 10,3 ملم، السخنة 7,3 ملم، النواصيف 6 ملم، الخربة السمرا 5,6 ملم، الأزرق 0,8 ملم، العمري 0,6 ملم.


وفي محافظة جرش معدلا 21,3 ملم أعلاها في سوف 37,1 ملم، الكتة 31,3 ملم، ثغرة عصفور 28,6 ملم، قفقفا 23 ملم، ودبين 17,6 ملم، برما 14,1 ملم، جرش 11.1.


وفي محافظة المفرق سجلت معدلا 6,2 ملم أعلاها في رحاب 14,9 ملم، بلعما 11,1 ملم، المفرق 10,8 ملم، الخناصري 9,9 ملم، ام القطين 7 ملم، الصفاوي 6,8 ملم، صبحا 4,7 ملم، الخالدية 4,4 ملم، المدور 3,7 ملم، جابر السرحان 2,6 ملم.


وفي محافظة إربد سجلت معدلا 21,5 ملم أعلاها في اربد 51 ملم، الحصن 42 ملم، كفر اسد 28 ملم، زبدة 27,1 ملم، قميم 25,8 ملم، خرجا 24 ملم، النعيمة 21,2 ملم، الطرة 19,1 ملم، الرمثا 17,5 ملم، الباقورة 13 ملم، كفر عوان 10,6 ملم، الريان 9,3 ملم.


وفي محافظة عجلون 26,4 ملم أعلاها في عجلون 47,6 ملم، اشتفينا 42,3 ملم، عنجرة 26,4 ملم، عرجان 19,6 ملم، عبين 15,5 ملم، خربة الوهادنة 12,1 ملم، رأس منيف 8,5 ملم.


وفي محافظة الكرك معدلا 2,4 ملم أعلاها في جدعا 6,1 ملم، الكرك 5,2 ملم، ومحي 3,5 ملم، والربة 2,4 ملم، والقصر 1,9 ملم، القطرانة 1,9 ملم، حمود 1,7 ملم، عي 1 ملم.


وفي محافظة الطفيلة معدلا 0,4 ملم أعلاها في الرشادية 1 ملم، القادسية 0,7 ملم، عابور 0,5 ملم، الطفيلة 0,2 ملم.


وفي محافظة معان معدلا 0,6 ملم أعلاها في صدقة 1,8 ملم، عنيزة 1 ملم، بير الدبغات 0,9 ملم، الراجف 0,8 ملم، معان 0,6 ملم.


وفي محافظة العقبة معدلا 0,1 ملم أعلاها في القويرة 0,2 ملم، وادي موسى 0,1 ملم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
463470

الامطار عدلت الموسم بنسبة 2 - 27% ... وإربد الأعلى بكميات الهطول

120233115397226770179

القبول الموحد تُحدث موقعها الإلكتروني استعداداً لقبول طلبة الدورة التكميلية

0bc94955-c346-4b43-9700-0e39a5844fc5

البدء بإجراءات سحب احترازي لتشغيلات معينة من حقن مستوردة للسوق الأردني

6

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة

327556335_763080742213191_99970952675736498_n

التعامل مع 1144 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

عداد المياه بعد تشميعه -(من المصدر)

سلطة المياه: المواطن يتحمل كلفة إصلاح أو استبدال العداد التالف

أخبار متعلقة
M63A2668

سلطة وادي الأردن : 1.5 مليون متر مكعب دخلت السدود خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2023-01-28 at 1.21.43 PM

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

WhatsApp Image 2023-01-19 at 1.52.20 PM

ضبط اعتداءات كبيرة على خطوط مياه في الزرقاء

M63A2668

78.5 مليون م3 التخزين الكلي للسدود بنسبة 27.9%

0L5A2245

الحكومة: إسرائيل قوة قائمة بالاحتلال وعليها التوقف عن التصعيد

M63A2668

وزارة المياه تكشف حجم المخزون الكلي للسدود