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السبت، 21-01-2023 12:50 م

إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله من الأحد وحتى الاثنين المقبل

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الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن إغلاق مؤقت لطريق خدمات قناة الملك عبدالله، وذلك لغايات تنظيف القناة من الطمي والرواسب.

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وقالت إنه سيتم إغلاق الطريق بالتنسيق مع إدارة سير غرب البلقاء وذلك من موقع مركز الدوريات الخارجية الشونة الجنوبية ولغاية محطة محروقات غور نمرين يومي الأحد والاثنين الموافق ٢٢ - ٢٣ / ١ / ٢٠٢٣ من الساعة (٨) صباحا وحتى الساعة (٥) مساءً.

 

وأضافت أنه على مستخدمي الطريق التوجه إلى الطرق الرئيسية (كونه طريق خدمات زراعية).

 

ودعت سلطة وادي الأردن المواطنين إلى التعاون مع كوادرها لإنجاز الاعمال المطلوبة.

 

 




 

 


 

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