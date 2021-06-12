امين عام سلطة المياه يتفقد الواقع المائي في محافظة الطفيلة

الوكيل الاخباري -

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تفقد امين عام سلطة المياه المهندس احمد عليمات خلال زيارة لمحافظة الطفيلة، اليوم السبت، الاحتياجات المطلوبة للصيف الحالي والاطلاع على اهم الملاحظات التي تحتاج الى قرارات مستعجلة لضمان استدامة خدمات المياه والصرف الصحي.واستمع عليمات وفق بيان صادر عن وزارة المياه والراي اليوم السبت إلى شرح مفصل من المعنيين حول أبرز التحديات التي تواجه قطاع المياه في المحافظة بشكل عام ولواء بصيرا بشكل خاص، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لضمان وصول المياه الى جميع المشتركين.