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الإثنين، 20-11-2023 10:53 ص

امين عمان يصدر تعميماً تحت طائلة المسؤولية

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الوكيل الاخباري - أكد امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، على كافة المعنيين بأن رخصة القيادة لأي مستخدم او سائق لمركبات الامانة تخوله لقيادة المركبة او الالية سارية المفعول وغير ملغاة او محجوزة بصورة تمنع السائق من قيادتها وتحت طائلة المسؤولية.

ووجه الشواربة تعميما بخصوص قيادة مركبات وآليات الامانة من قبل المخولين بالقيادة وعدم السماح بقيادتها الا من تؤهله باستخدامها.

وشدد تعميم أمين عمان ، على ضرورة التأكد من صلاحية وسريان الرخص حفاظا على حقوق الامانة وسائقيها (المتسبب بالحادث) باسترداد ما دفعته من تعويض المتضرر حسب احكام نظام التأمين الالزامي للمركبات.

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