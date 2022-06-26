الأحد 26-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

اتفاقية تعاون استراتيجي بين "نشمي ترافل" و "الوكيل للإعلام"

تفاصيل الحالة الجوية ليومي الأحد والاثنين

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

إربد: حفل إشهار رواية للأديبة سحر جويلس

الفايز يتوعد أي شخص تعرض له ولعائلته عبر مواقع التواصل

فيديو -سماع دوي انفجارات في حيفا إثر حريق كبير بمنشأة

فصل الكهرباء عن مناطق في لواء الأغوار الجنوبية الاثنين

العقيد الزعبي: مدة علاج الموقوفين على قضايا التعاطي تعتمد على استجابة النزيل

الأحد، 26-06-2022 11:48 ص

انتخاب أردني نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة

1631034747509


الوكيل الإخباري - انتخب المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) الدكتور مهند النسور، نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة والاستجابة لها.

اضافة اعلان


وقالت امفنت، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الشبكة التابعة لمنظمة الصحة العالمية تضم 250 مؤسسة وشبكة متخصصة على الصعيد العالمي وتعمل على الاستجابة لأحداث الصحة العامة ذات الطبيعة الملحة من خلال نشر الموظفين والموارد في البلدان المتضررة.


وأضافت أن الشبكة التي يقوم بتنسيق أعمالها فريق دعم عملياتي في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ويعمل تحت إدارة اللجنة التوجيهية، تهدف إلى تقديم الدعم السريع والفعال للوقاية من أوبئة الأمراض المعدية وحالات طوارئ الصحة العامة ومكافحتها عند الطلب.


وأشارت إلى أن اللجنة التوجيهية (SCOM) التابعة للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة والاستجابة لها هي هيئة تمثيلية تضم 21 مؤسسة شريكة وتشرف على تخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة الشبكة وأهدافها الاستراتيجية.


يذكر أن اللجنة التوجيهية لها مهام رئيسية تشمل الموافقة على تنفيذ ومتابعة خطة عمل الشبكة، والموافقة على اختصاصات فرق العمل الفنية واللجان الفرعية الدائمة ورصد أنشطتها، والموافقة على إضافة مؤسسات ومنظمات وشبكات جديدة إلى الشبكة، وحشد التأييد للشبكة وتمثيلها في المناسبات الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الملكية

الملكية الأردنية: تأخر بعض الرحلات القادمة من أوروبا وأمريكا الشمالية

download

مأدبا: محاضرة حول الإعلام الجديد ودوره بالمجتمعات

WhatsApp Image 2022-06-26 at 12.09.31 PM

وزير الصحة يودع بعثة الحج الطبية

7381fba2-bdc2-432a-9ca0-8ac02d93adf1

الطاقة والمعادن تبحث اطر التعاون مع المساحة الجيولوجية اليمنية

0L5A2946 - Copy

مناهج دراسية جديدة لعدد من الصفوف المدرسية

51914_1_1621764992

إربد: حوارية حول التفكك الأسري وسلبياته

أخبار متعلقة
hcaclogo

اعتماد المؤسسات الصحية يطلق برنامج تأهيل مدربين للتعامل مع حالات كورونا

629a48bb25f9d

نتائج عينات حالات مشتبه بتسممها بجرش السبت

تداعيات-كوفيد-19-على-المكافحة-الدولية-للإرهاب-البيولوجي

وفد من "الطاقة الذرية" يطلع على سبل الوقاية من الأوبئة و التهديد البيولوجي في الأردن

وزارة الصحة

اختتام دورة لأطباء الصحة في مجال الطوارئ التأسيسية

121781Image1

أكثر من 57 مليون دولار كلفة نفايات منتجات التبغ بالأردن

WhatsApp Image 2022-05-28 at 12.54.33 PM

الهواري: مركز الأميرة بسمة الشامل سيخفف الضغط عن مستشفى البشير