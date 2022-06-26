انتخاب أردني نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة

الوكيل الإخباري - انتخب المدير التنفيذي للشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) الدكتور مهند النسور، نائبا لرئيس اللجنة التوجيهية للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة والاستجابة لها.

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وقالت امفنت، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الشبكة التابعة لمنظمة الصحة العالمية تضم 250 مؤسسة وشبكة متخصصة على الصعيد العالمي وتعمل على الاستجابة لأحداث الصحة العامة ذات الطبيعة الملحة من خلال نشر الموظفين والموارد في البلدان المتضررة.



وأضافت أن الشبكة التي يقوم بتنسيق أعمالها فريق دعم عملياتي في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف ويعمل تحت إدارة اللجنة التوجيهية، تهدف إلى تقديم الدعم السريع والفعال للوقاية من أوبئة الأمراض المعدية وحالات طوارئ الصحة العامة ومكافحتها عند الطلب.



وأشارت إلى أن اللجنة التوجيهية (SCOM) التابعة للشبكة العالمية للإنذار بحدوث الأوبئة والاستجابة لها هي هيئة تمثيلية تضم 21 مؤسسة شريكة وتشرف على تخطيط وتنفيذ وتقييم أنشطة الشبكة وأهدافها الاستراتيجية.



يذكر أن اللجنة التوجيهية لها مهام رئيسية تشمل الموافقة على تنفيذ ومتابعة خطة عمل الشبكة، والموافقة على اختصاصات فرق العمل الفنية واللجان الفرعية الدائمة ورصد أنشطتها، والموافقة على إضافة مؤسسات ومنظمات وشبكات جديدة إلى الشبكة، وحشد التأييد للشبكة وتمثيلها في المناسبات الرئيسية المتعلقة بالصحة العامة.