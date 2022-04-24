انتخاب رؤساء مجالس المحافظات - أسماء

الوكيل الإخباري - انتخبت مجالس المحافظات رؤسائها خلال اجتماعها الأول.



وبدأ الاجتماع بأداء اليمين القانونية، خلال الجلسة التي ترأسها أكبر الأعضاء سنا.



وتاليا أسماء رؤساء مجالس المحافظات:



أحمد العبداللات رئيسا لمجلس محافظة العاصمة



ابراهيم العواملة رئيسا لمجلس محافظة البلقاء



محمود النعيمات رئيسا لمجلس محافظة معان



عبدالله العبادلة رئيسا لمجلس محافظة الكرك



فايز السفاسفة رئيسا لمجلس محافظة الطفيلة



محمد سليمان أبو ركبة رئيسا لمجلس محافظة مأدبا



عمر محمود المومني رئيسا لمجلس محافظة عجلون



عماد عمرو القيسي رئيسا لمجلس محافظة العقبة



رائد العتوم رئيسا لمجلس محافظة جرش



ماجد الخضري رئيسا لمجلس محافظة الزرقاء

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صالح الخشمان رئيسا لمجلس محافظة المفرق

خلدون بني هاني رئيسا لمجلس محافظة إربد