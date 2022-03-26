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السبت، 26-03-2022 11:45 ص

الكوفحي: عمل جاد لإنجاح احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن البلدية تضع جميع امكانياتها بهدف انجاح احتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022.

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وبين الكوفحي خلال لقائه رئيس المكتب التنفيذي للاحتفالية المهندس منذر بطاينة أن البلدية وجميع كوادرها قادرة على القيام بمتطلبات النجاح لهذا الحدث الهام لجميع سكان المحافظة.


وأضاف أن البلدية ستولي الجانب الثقافي أهمية كبيرة، لأن الثقافة هي عنوان رئيسي لجميع المدن المتحضرة، مشدداً على اهمية الشراكة الكاملة مع المكتب التنفيذي واللجنة العليا لإربد عاصمة الثقافة العربية.


ونوه إلى أن البلدية ستعمل بشكل جاد لتلبية احتياجات ومتطلبات القائمين على المكتب التنفيذي، والوقوف بجانبهم للتغلب على أي عائق قد يقف في طريقهم.

 

من جهته أكد المهندس منذر بطاينة أن رئيس البلدية يعتبر حكماً أحد أعضاء اللجنة العليا والمكتب التنفيذي لهذه الاحتفالية.


وأثنى البطاينة على التعاون الكبير الذي أبداه الكوفحي معرباً عن تفاؤله الكبير بإقامة شراكة حقيقية ومتكاملة مع البلدية.


وأعرب البطاينة عن أهمية هذه الشراكة كون البلدية هي الجهة المسؤولة عن معظم المواقع المرشحة لاقامة الفعاليات فيها مثل القاعات والمسارح والحدائق العامة بالإضافة إلى قدرتها على تقديم دعم لوجستي كامل لهذه المناسبة الوطنية.


ورجح البطاينة أن يكون بدء فعاليات إربد عاصمة الثقافة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

 




 

 


 

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