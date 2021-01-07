انتهاء أزمة الشاحنات الاردنية المتجهة إلى سلطنة عمان

الوكيل الاخباري -

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قال وزير النقل المهندس مروان الخيطان ان الوزارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية الاردنية و الجهات ذات العلاقة قامت باجراء الاتصالات مع السلطات المعنية في سلطنة عمان الشقيقة بخصوص المعيقات التي تواجه الناقلين والقيود التي تفرضها السلطات العمانية على الشاحنات الاردنية.واضاف الخيطان ان الجهود التي قامت بها الوزارة وبالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة تنظيم النقل البري اثمرت عن قيام السلطات العمانية باتخاذ قرارا بإزالة القيود المفروضة على الشاحنات الاردنية والسماح لها بالدخول إلى الاراضي العمانية والوصول الى مقصدها النهائي في رحلة العودة.