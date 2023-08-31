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الخميس، 31-08-2023 08:31 ص

انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد .. 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس و12907 للدبلوم

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الوكيل الاخباري - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس الموافق 31-8-2023 انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط  للعام الجامعي 2023-2024، حيث بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس (76681) طلب،  في حين بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط (12907)، كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (4602).اضافة اعلان


وأضافت الوحدة بأن هناك (6037) طالب وطالبة تقدموا بطلبات للقبول الموحد ولم يقوموا حتى تاريخه بتسديد رسم الطلب، حيث سيكون معهم فرصة أخيرة لتسديد هذا الرسم حتى الساعة الثالثة والنصف من ظهر اليوم الخميس الموافق 31-8-2023، وبخلاف ذلك سيتم استبعادهم من عملية المنافسة.


وأكدت الوحدة على أن آخر موعد لتقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة هو تمام الساعة (12) مساء اليوم الخميس الموافق 31-8-2023 ولن يكون هناك أي تمديد بعد هذا التاريخ.

 




 

 


 

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