اعلان هام بشأن الطلبة المشمولين بالمكرمة الملكية لأبناء العشائر- أسماء

الوكيل الاخباري-

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أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء أسماء (514) طالباً وطالبة مشمولين حكماً بالمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، ولكنهم لم يتقدموا بطلبات للاستفادة من المكرمة حتى تاريخه، ودعت الوحدة هؤلاء الطلبة سرعة الدخول إلى الرابط التالي https://www.admhec.gov.jo/UnivSmrAklApp2023/ وتقديم طلب الاستفادة حتى لا يفقدوا حقهم في المنافسة على المقاعد المخصصة لهم، وفيما يلي أسماء هؤلاء الطلبة مرتبين حسب الترتيب الأبجدي:1. ابتسام يحيى فرحان العمارين2. ابتهال محمد راكان الجادر3. ابتهال محمد قريفان العودات4. ابرار فتحي حسني السعيدين5. ابرار موسى محمد المواجده6. ابراهيم طارق علي الرزاق7. ابراهيم محمد عبد الكريم العرود8. ابراهيم محمود عوض النعيمات9. احسان صيتان عودة النعيمات10. احلام سليمان سلمان الفحامين11. احمد ابراهيم احمد ابو عبدون12. احمد سعيد محمد نجادات13. احمد سلامه فهد الشرفات14. احمد طايل حسن الصقور15. احمد عاطف سالم بني خالد16. احمد عبد الله سالم العمران الحويطي17. احمد عماد ابراهيم عبد النبي18. احمد فهيد بيوض هلال19. احمد قاسم علويط السرحان20. احمد مبارك حمدان الفلاح21. احمد محمد حسن محمود القاسم22. احمد مخلد هارون الرواضيه23. احمد هايل قاسم الشرفات24. ادهم عوض عطاالله حويله25. اروى ابراهيم سلامه المراعيه26. اروى خالد عوجان المدارمه27. اروى عواد احمد السرحان28. اريام بادي حسن المساعيد29. اريج عطا الله ابراهيم الرشايده30. اريج محمد نمر المساعيد31. ازدهار عبدالله علي الدليجم32. اسامة سليمان حمد النعيمي33. اسامه بكر سليمان الربيحات34. اسامه عبد الله عوده الحويطات35. اسراء احمد ناصر المسلم36. اسراء ادهم حيا السميحيين37. اسراء حسين اهليل السراحين38. اسراء محمد سليمان المحمود39. اسلام محمد احمد بني مصطفى40. اسماء خالد سالم المراعيه41. اسماء علي مصطفى صمادى42. اسيل خالد خليل نصر الله43. اسيل رجا سلمان الرمثان44. اسيل عبد الله سالم المساعيد45. اسيل عبدالله قبلان الدماني46. اسيل فراس سليم الراعي47. اسيل هزاع محمد هزاع48. اشرقت زياد عبد الله الرحامنه49. اصيل حمد عبد الخالدي50. اصيل راكان حسن الخمايسه51. افنان طايل ضيف الله بني ملحم52. افنان عيسى صالح الشوابكه53. اكرام محمد صالح النعيمات54. الاء ابراهيم عبد الكريم الابراهيم55. الآء احمد محمد الطوال56. البراء امين ياسين الشقيرات57. الريان فؤاد عوده الليمون58. الزهراء جميل سامي القاضي59. المعتصم موسى عودة البخيت60. الياس قاسم سالم البدول61. اماني خليل عايد ابو تايه62. اماني راضي عايد السميحيين63. اماني عليوي بادي المساعيد64. اماني عياده سليمان ابو غره65. امل زيد علي العراقده66. امل ضيف الله عوض العثامنه67. امل محمد دغمان النيف68. امنه ابراهيم خطار الشرعان69. امين محمد مطلق الحويان70. انس نادر محمد ابو الحلاوه71. ايمان احمد علي الشرعه72. ايمان احمد فالح السراحين73. ايمان خالد محمد النعيم74. ايمان علي فهد القنيص75. ايمان موسى صباح الطقاطقه76. ايمان هاشم سليمان العيسى77. ايمان وحيد علي الثنيان78. ايمن خالد علي العمايره79. ايمن محمد عفنان النجادات80. ايناس عمر شحاده عويضه81. ايه حمد سليمان الرشايده82. ايه محمد عيد المراعية83. ايهاب خالد حرب عبد الرحمن84. ايهم احمد ارشيد الحرافشه85. آلاء عبدالكريم خليف المسيلم86. آلن بسام زيد ابوالطيف87. آيات احمد محمد المصطفى88. آيات محمد عواد القدمان89. آيه خليل محمد الخزاعله90. آيه عطا الله علي المراهفه91. آيه علي ضيف الله الموسه92. بتول هاني مهدي الشنابله93. بدر فرحان قاسم العثمان94. براءه حسين سليمان الذيابات95. براءه رائد طه المقوسي96. براءه محمود محمد عذاربه97. براءه مشهور محمد السلايطه98. بسام باسم عوده المساعيد99. بسمه نبيل دمنان الركيبات100. بشار ابراهيم كديان الطراونه101. بشار جمال محمد بني يونس102. بشرى هاني صالح العقرباوي103. بصره عطا صبيح بني خالد104. بلال علي عايد المساعيد105. بلال محمد طعمه عرود106. بلال موفق عبد الله الزعبي107. بلقيس ابراهيم فالح بني خالد108. بلقيس صالح ارحيل السبيله109. بيان احمد محمود عبدالله110. بيان اذعار ارفيفان الشرفات111. بيان عبد الله سليمان الصواويه112. بيان نايل هويمل السرحان113. بيان هاني محمد النعيمي114. بيان وصفي حمدان المساعيد115. بيسان عيد علي الزوايده116. تالا ساطع احمد هماش117. تبارك ياسين سليمان الذنيبات118. تقى فلاح فرج الشقور119. تقى محمد عبد الله الجمعان120. تمارا عوض جرمان المساعيد121. تهاني احمد عواد العونه122. تيماء يوسف رداد الجبور123. جعفر بركات عبد الله العثامنه124. جعفر خضر عطيه الخليفات125. جعفر محمود حمدان الرشيدات126. جميل احمد سليمان المساعيد127. جودي تركي فالح الرواشدة128. حاتم سامي عبد الحافظ الدويكات129. حازم امجد عبد العزيز الفرايه130. حامد نواف حامد العفيف131. حبيب سامي حمد بني خالد132. حسام احمد صياح الحرافشه133. حسام عامر محمود السيوف134. حسام محمد خليف المشاقبه135. حسان محمد قاسم القضاه136. حسن تيسير حسن ابو سماقه137. حلا علي سويلم الصقور138. حلا ماجد طه سمحان139. حلا هاني عواد الشوابكه140. حليمه رائد محمد المناصير141. حمزه توفيق مبارك السميحيين142. حمزه عمر غازي ابو مزهر143. حنان مهل سالم السميحيين144. حنين حسين محمد النعيمات145. حنين محمود مسلم المجالي146. حنين نواش قطيش الشموط147. خالد اسمير خضاره المساعيد148. خالد محمد عبد الحميد الشهوان149. خديجة عيادة سليمان ابو غره150. خديجه عويد اسمر المسافر151. خزامه حسين محمد العون152. خلود حسين سليمان الحساسين153. داليا عقيل مرزوق المخرازي154. دانا احمد ندى الجبور155. دانه خليل عواد السعيديين156. دانيه رامي سامح العمري157. دعاء سعيد محمد سعيد الحسن158. دنيا خالد سالم الطقاطقه159. ديانا صلاح مخيمر الطريمات160. ديما بسام طالب بني خالد161. ديما شجاع خلف المخاريز162. ديما محمد سالم الكليبات163. دينا حسين سلمان دبيس164. دينا محمد محمود البري165. راشد شاكر سرور الحرافشه166. راشد غازي محمد الشرعه167. راما جهاد سليمان بني عبد الغني168. راما عمر محمد الرشايده169. راما عوض متروك النعيمات170. رانيا عايد حسين البطايحة171. رائد فواز عبدالفتاح خزاعله172. رحمه ضيف الله عميش الشموط173. رزان حسن خالد الهدبان174. رزان سلطان هلال القطعان175. رزان سليمان علي السلامات176. رزان فيصل سرحان المسحيم177. رزان محمد صياح المراعيه178. رشا سليم صباح الزلابيه179. رشا ضيف الله قاسم الصويلحين180. رشا علي متروك الركيبات181. رغد اسامه علي المسامره182. رغد حسين محمود بني خالد183. رغد عبد الله صالح الصويلحين184. رغد علي عوض الشرفات185. رغد عوض حامد الشنون186. رغد نايل صبحي اسماعيل187. رقيه عايش سالم السميحيين188. رنا سلمان محمد أبو شمعون189. رنا عبد الله خلف خضير190. رنا محمد هويمل الهيايسه191. رناس عقبه جميل الصمادى192. رند سالم ضيف الله الزوايده193. رنيم حمد مفضي الشرفات194. رنيم هاني ثلجي العظامات195. رهام حسن عقله الزوايده196. رهام فراس صالح ابو دلبوح197. رهف عبد الله عيد المزاوده198. رهف علي الطرقي الجازي199. رهف علي خليف السرحان200. رهف محمد مطيله السميحيين201. روان سالم محيل الهدبان202. روان سعود كريم ابو تايه203. روان علي مفلح اعيال مزيد204. روان محمد صبيح بني صخر205. روان محمد محمود عبدالله206. روعه عبد الله احمد بني اسماعيل207. روعه عبدالله دخيل الله السعيديين208. روعه قاسم محمد الشرفات209. روعه مالك ضيف الله الدهامشه210. روعه مشعل سلامه الهقيش211. رؤى يوسف سعاده عوض212. رؤيا تيسير عوض الشرعه213. ريتاج فؤاد احمد القبلان214. ريماس عمر عيسى الجبور215. زايد راضي عبد الحافظ السكارنه216. زيد باسل حسين المناصير217. زيد خالد موسى الموسه218. زينب فرج سويلم السعيديين219. ساجده سالم ناصر الزوايده220. ساجده سليمان محمود المشاقبه221. ساجده علي سالم الزوايده222. ساجده علي هويشل الركيبات223. ساجده محمد سليمان العودات224. ساجده هاني احمد عثمان225. ساره عمر حسن ابو حمور226. ساره مصلح حامد العونه227. ساريه سالم سليمان الحجايا228. سالم محمد سالم الشرعه229. سامي دحام راضي الفواعره230. سائد محمد عساف الجبلي231. سبأ عبد الله محمد السراحين الحجايا232. سجود خالد عواد الغنمي233. سجود فايق عوض الهدبان234. سجود فواز ذيب الركيبات235. سجى صالح سليمان العزبات236. سجى عقله موسى السعادنه237. سجى علي عزيز الكركي238. سجى يحيى سالم الرشايده239. سحر عيد كريم العشوش240. سديل عواد احمد العونه241. سديل غازي عيد الجحاوشه242. سدين سليمان سعيد الاحيوات243. سدين محمد سليمان ابو دنه244. سرى باسم سليمان الزيود245. سرى عيفان سالم فضيل246. سعاد فارس عواد البنوه247. سعد ضيف الله سعد حنوك248. سعد عبد المهدى يوسف الزوارين249. سفيان سليمان محمد الخلايله250. سفيان محمد فلاح الحلاحله251. سلاف احمد حسين العبابنه252. سلاف محمد احمد الحساميه253. سلسبيل محمد مطلق السعيديين254. سلطان عبد ربه ظاهر ابو تايه255. سلطانه عمر فالح الربايعه256. سلمى احمد علي البيايضه257. سلوى محمد محسن العيسى258. سليمان علي سليمان العجيه العزازمه259. سليمان ماجد سليمان الحجايا260. سماح حسن مصطفى ابو كايد261. سندس علي دخيل الله السعيديين262. سندس عواد صياح الرتيمة263. سندس نواف توفيق المومني264. سهل محمد نايل الخريشه265. سيدرا علي عوض النعيمات266. سيرينا ايهاب احمد موسى267. سيف ارفيفان حماد الحورى268. سيف الدين زيد احمد بني عبده269. سيف خالد علي السياله270. شادن محمد احمد رضوان271. شهد باسم عبد العزيز الزغيلات272. شهد رائد علي الشمايله273. شهد صالح علي الهويمل274. شهد عبد الله عيد النعيمات275. شهد عيد عيسى عبد الكريم276. شهد محمد سلامه السعيدين277. شهد محمد عنبر الجهران278. شهد منصور محمد الرتيمه279. شهم قاسم عايد الدهامشه280. شوق رياض عبدالله الضمور281. شوق زياد حمود الدهامشه282. شيما سلامه مضعان الجويان283. شيماء احمد محمد الزعبي284. شيماء حسن مسلم صالح285. شيماء عبد الكريم سالم المزاوده286. شيماء محمد مسلم عويض287. صالح ايمن احمد القريشات288. صقر هارون علي البدول289. صلاح عمر علي بني ارشيد290. صهيب موسى حمد الرفوع291. صهيب وائل عبد الكريم الخرابشه292. ضحى عبد الله سلامه الشرفات293. ضيف الله هيكل ضيف الله الفقهاء294. طلال صالح جروان الشرعه295. عاصم محمد محمود المصرى296. عايشه عياد العيط الدماني297. عائشه حمود سعد العطون298. عباده سلمان ذياب المساعيد299. عباده علي حسين محامده300. عبد الاله محمد مفلح النعيمات301. عبد الباسط حابس خلف ابوضريس302. عبد الرحمن سالم منسي الحمادين303. عبد الرحمن صايل فليح الزعبي304. عبد الرحمن علاء الدين نمر ابو حسونه305. عبد الرحمن موسى دخيل الله الخليفات306. عبد اللطيف خالد عبد اللطيف الزواهره307. عبد الله حسن عبد الله المرعي308. عبد الله محمد خلف الهواري309. عبد الله محمد علي اكريم المواجده310. عبد الله محمود ناصر عمايره311. عبدالرحمن احمد سالم السرحان312. عبدالرحمن انور حسن التيار313. عبدالرحمن سليمان هويمل ابو دية314. عبدالرحمن صالح عيد السرحان315. عبدالرحمن عبد الله راشد بني خالد316. عبدالرحمن عماد نويجع السعيديين317. عبدالرحمن محمد سليمان الذيابات318. عبدالرحمن محمد صالح القضاه319. عبدالرحمن محمد علي المزاوده320. عبدالله احمد مفلح رواشده321. عبدالله خالد سالم الجبور322. عبدالله علي خلف النعيم323. عبدالله علي عواد الشرفات324. عبدالله عمر احمد شحاده325. عبدالله محمد ذيب السلايطه326. عبدالله محمد عيد السبيله327. عبير احمد علي الزوايده328. عثمان احمد حسين قبلان329. عثمان فواز علي منصور330. عروب بركات علي السميحيين331. عروب عبد الله عطا الله الركيبات332. عروب كامل محمد الحمود333. عرين سعد صغير العظامات334. عفاف حسين خالد الجعارات335. عفاف عمر عبد الله بني خالد336. علي ابراهيم محمد الشطي337. علي سلامه حمد الحيصه338. علي عبدالله عويد التوينه339. علي فياض عوض الرشايده340. علي محمد موسى عوض341. علي يوسف خلف العزي342. عماد احمد نزال السبيله343. عمار عمر مخلف بني خالد344. عمار محمد نصار الدغنجي345. عمار ياسر سليمان الغويرين346. عمر خالد حامد الشراب347. عمر خلف احمد الدلابيح348. عمر عبد الفتاح محمد الخرابشه349. عمر عطا الله احمد المناجعه350. عمر عواد علي الزيادنه351. عمر عيد عتيق العزازمه352. عندليب خلدون عواد الذيابات353. غاليه بدر محمد الزيود354. غاليه حسام علي الشرعه355. غرام فلاح ابصيص الدراوشة356. غفران سليمان محمد السعيديين357. غفران علي مسلم الشرفات358. غفران نواف لهد الجيحاء359. غنى عادل فاضل الدلعه360. غيث هيثم عطا الله الهويمل361. غيداء سليم مطلق الزلابيه362. فاطمه سلام موسى العونه363. فاطمه محمد سليمان الرصاعي364. فاطمه محمد عقله البنيان365. فايق مروان فايق الفلحات366. فرح احمد نافل العواسه367. فرح سليمان سالم النعيمات368. فرح سليمان علي الشطي369. فردوس سليمان محمد الرحامنه370. فهد فالح كايد ابو نوير371. فيصل طارق مخلد الجبور372. قاسم عارف محمد الخالدي373. قدر احمد علي السحيم374. قصي رائد هجيج الدراوشه375. قصي عبد السلام عارف خريوش376. قصي عبد الكريم متروك العمامره377. قصي محمد حمد الخرشه378. قصي موفق عوده بني خالد379. قوت القلوب محمد خلف الدهامشه380. كرستينا هاني عايد الحمود381. كريمه عمران طارق طريف382. كساب اعويد كساب الهزاع383. لؤي ابراهيم سالم الغراغير384. لؤي عوده الله فهد المحيسن385. لؤي محمد مازن الزغول386. ليالي محمد حسين البطه387. ليث عواد العكر العظامات388. ليث فيصل حامد السرحان389. ليث يوسف عوض بني خالد390. ليلى سالم نصار المراعيه391. لين طالب مفلح السلمات العنزي392. ماجده سليمان سويلم السعيديين393. مثنى رائد مصطفى الخمايسه394. مجد احمد سليمان حمد395. مجد عبد العزيز سلام الطواقين396. مجد فواز طلب الرشايده397. مجد هايل ارحيل التوايهه398. مجلي ممدوح احجير النواصره399. محمد احمد عطيه الكبريت400. محمد احمد عواد البري401. محمد اشرف سليمان المجالي402. محمد انس محمد حسني403. محمد ايمن عبد السلام الملاحمه404. محمد حابس عقله الجحاوشه405. محمد حسن عبد المحسن المحافظه406. محمد خالد احمد المومني407. محمد خالد سلامه البشايره الزيدانين408. محمد خالد مناع الدحيم409. محمد خلف عبدالمحسن بن طريف410. محمد خير علي سالم الغنيمات411. محمد راتب حماد بن ربيعه412. محمد رضى عايز العبيسات413. محمد زياد محمد التلاوي414. محمد صالح فالح الشرعه415. محمد عادل علي عمايره416. محمد عبد الرحمن محمد العمايره417. محمد عبدالعزيز فياض الشموط418. محمد علي بركات الصرايره419. محمد غازي عبد الله الخرابشه420. محمد فراس ابراهيم فريحات421. محمد منصور عواد الخرمان422. محمد موفق تركي الخريشه423. محمد نائل صالح درادكه424. محمد نصار فالح الخالدي425. محمد نور جمال صالح النعيمات426. محمد يونس سلامه العمرو427. محمود سليم محمود الزواهره428. محمود موفق خلف الحميمات429. مراد مظهر الشراري القمول430. مرح عارف شاتي العظامات431. مروه حسين طلب الشرفات432. مريم احمد عبد الحليم العوامله433. مريم حسين اسليم الهويمل434. مريم عبد الله حسن العمارين435. مريم مصطفى محمد الغدير436. مريم نايف حسن المساعيد437. مصعب ثابت علي دراوشه438. مصعب حسين نزال البلاونه439. معاذ فلاح سليمان السلايطه440. معتصم احمد عبد الكريم الخرابشه441. معن ربحي محمد الزيديين442. ملاك حسين حسان الجعارات443. ملاك سالم محمد الروافعه444. ملاك عبدالغني سعد العجالين445. ملاك علي موسى الطويسات446. ملاك هاني فالح الربايعه447. ملاك واثق شاهر العزام448. منار خليف عايد الثنيان449. منار راكان سميح العشوش450. منار رائد عبد الحميد النادي451. منى ظاهر حيا السميحيين452. مها مفلح عصمان العظامات453. مهند محمد سالم الجازي454. مؤمن محمد سالم السعيدين455. مؤمن يوسف فهاد العظامات456. مي شحاده عوده السعودي457. ميس خالد عبد الكريم النمارنه458. ميس نايل مرجي الذيابات459. ميس نزير سليمان العناقره460. ميسم مراد مصطفى السيلاوي461. ميمونه خالد محمد المحافظه462. نايف سليمان مهدي العمران463. نجاح زيد عياش المساعيد464. نجد ظاهر سليمان حراحشه465. نديم محمد نهار الشرفات466. نسيبه حسين سليم المومني467. نمارق سمير داود الكفاوين468. نور احمد صالح وديان469. نور عز الدين جميل الجغبير470. نور غيث نواف المومني471. نور محمد علي العمري472. نور محمود بريوش الرضاضخه473. نورس حسن ذياب الحجايا474. نوره ارحيل مرجي التوايهه475. نوره صالح سالم المناجعه476. هاجر احمد محمد النجادات477. هاجر عايد محمد السعيديين478. هاجر عطا فياض المعيط479. هاشم ابراهيم سلامة المزايده480. هاشم تيسير محمد السمكي481. هاشم خالد عوده اليحيا482. هايل حسن ذياب العمامرة483. هبة الله عوني احمد الرفاعي484. هبه ابراهيم سلامه الزوايده485. هبه احمد علي مصطفى486. هبه حميدى معزى الشموط487. هبه خالد عيد المعايعه488. هدايه سلامه سليمان النعيمات489. هدى نبيل حمد المحسن490. هديل فهد سحمان الدمانيه491. همام شريف غالب الرواشده492. واثق بالله عبد السلام خلف الخريشه493. وائل علي سليمان السعيدين494. وجد ابراهيم حماد الحواتمه495. وجد عارف علي الركيبات496. وسام خالد محمد الفالح497. وسام صالح خلف الديات498. وسام طارق حميدى الحناحنه499. وسيم محمد عايد الخلايله500. وعد عودة عوض العثامنه501. وفاء عبدالله مشوح الشرفات502. ولاء عطيه عقيل خليف503. يحيى عصام عناد المواضيه504. يحيى عواد علي عاشور505. يزن عمر قسيم العزي506. يزن فالح صياح المراعيه507. يسرى فالح كايد ابو نوير508. يعقوب حامد عبد الرزاق المواجده509. يمان فهيم عبد الرزاق عمارات510. يوسف سلمان عوده الغوانم511. يوسف صالح يوسف الشبيل512. يوسف صباح هويمل المناجعه513. يوسف عاطف صالح ابو دلبوح514. يونس سليمان ضيف الله المراعيه