بدء تقديم طلبات القبول الموحد في الكليات - رابط

الوكيل الاخباري -
تبدأ وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الثلاثاء، باستقبال طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الثلاثاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة. (رابط
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حيث يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50% فأكثر فقط) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني وسيجد طلبين للالتحاق:
الأول: طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن (20) خياراً ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني"إي- فواتيركم، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
الثاني: طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن (10) خيارات ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (5) خمسة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.