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الأحد، 11-12-2022 09:25 ص

انتهاء فترة الاعتراضات على المنح والقروض الجامعية

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة التعليم العالي انتهاء فترة تقديم طلبات الاعتراضات الإلكترونية على النقاط المحتسبة أو تقديم طلبات الاستفادة من الحالات الإنسانية ولن يكون هناك أي تمديد لاستقبال أي إعتراض أو أي حالة إنسانية مهما كانت الأسباب.اضافة اعلان


وقالت التعليم العالي في منشور لها عبر منصة "فيسبوك" أن هناك استثناء للحالات الإنسانية الطبية التي تستلزم اصدار تقارير طبية من اللجان اللوائية الطبية في وزارة الصحة فسيتم اعتبارا من صباح اليوم الأحد  الموافق ١١ / ١٢ / ٢٠٢٢ فتح رابط خاص لتقديم هذه الحالات  الطبية فقط وتحميل التقارير الطبية  الصادرة عن اللجان اللوائية الطبية في وزارة الصحة ولمدة عشرة أيام فقط.

 




 

 


 

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