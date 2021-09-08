انتهاء فترة تقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة غدا

الوكيل الإخباري - تنتهي غدا الخميس المدَّة المحدَّدة لتقديم طلبات المسابقة القضائية للمحامين الأساتذة والتي يجري استقبالها عبر البريد الالكتروني للأمانة العامة للمجلس القضائي.



وقال الناطق الإعلامي باسم المجلس القاضي وليد كناكرية، إنَّ تقديم الطلبات سينتهي عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد. وأعلن رئيس المجلس في نهاية آب الماضي عن فتح باب التقدم للمسابقة للمحامين الأساتذة ممن مضى على عملهم في المهنة خمس سنوات وحاصلون على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصلين على الدرجة الجامعية الثانية الماجستير أو ثلاث سنوات للحاصلين على الدكتوراة، وتوافرت فيهم شروط المادة (9) من قانون استقلال القضاء رقم 29 لسنة 2014 وتعديلاته.



بترا

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