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الأربعاء، 08-09-2021 01:17 م

الصفدي يشارك بأعمال مؤتمر رؤساء برلمانات العالم الخامس

الصفدي


الوكيل الاخباري - شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، مندوبا عن رئيس المجلس، في أعمال مؤتمر رؤساء برلمانات العالم الخامس، بالعاصمة النمساوية فيينا، بحضور رؤساء برلمانات وطنية وإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وبحسب بيان صدر عن المجلس، اليوم الاربعاء، قال الصفدي إن الأردن قدم نموذجاً في التسامح والمحبة والعيش المشترك بين جميع أبنائه، وهي قيم يدعو جلالة الملك عبد الله الثاني دوماً إلى تعزيزها فهي ضمانة تماسكنا ووحدتنا، لافتاً الى ان الإسلام دين محبة وتسامح وبريء من ممارسات التطرف التي حاول البعض لصقها زوراً وبهتاناً بهذا الدين الذي حمل نبيه الكريم رسائل المحبة والتسامح.

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