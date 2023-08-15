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الثلاثاء، 15-08-2023 11:50 ص

انخفاض أسعار البندورة والخيار واستقرار الكوسا والبطاطا

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الوكيل الإخباري - استقرت معظم أسعار أصناف الخضار والفواكه، فيما انخفضت أصناف أخرى، اليوم الثلاثاء، وفق النشرة الصادرة عن سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى.

ووفق رصد "الوكيل الإخباري"، فإن أسعار البندورة والخيار والفلفل الأخضر سجلت انخفاضا عن اليوم السابق، فيما استقرت أسعار كل من الكوسا والبطاطا والبصل والزهرة والباذنجان والفلفل الحار.

وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 15 إلى 30 قرش، بطاطا من 30 إلى 50 قرش، بندورة من 15 إلى 40 قرش، خيار من 15 إلى 25 قرش.

كما سجلت أسعار الموز انخفاضا بالمقارنة مع اليوم السابق حيث تراوحت للكيلو الواحد بين 50-60 قرش، فيما استقرت أسعار البطيخ عند 20 قرش للكيلو، والعنب عند 50 قرش للكيلو.

وكانت بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 2695.090 طن، توزعت على 1645.101 طن خضار، 921.720 طن فواكه، و128.270 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 944.651 طن خضار وفواكه.

وتاليا نشرة الأسعار:

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