تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4071 طنا، منها 2749 طن خضار، و1162طن فواكه، و 160طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف الوارد إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشا، والبصل الناشف بين 20 و35 قرشا، والبطاطا بين 25 و60 قرشا، والبندورة بين 20 و30 قرشا، والجزر بين 20 و35 قرشا، والخيار بين 20 و40 قرشا، والزهرة بين 25 و40 قرشا، والليمون بين 40 و50 قرشا، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.