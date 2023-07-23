الأحد 23-07-2023
الوكيل الاخباري

49434 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية الشهر الماضي

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الأحد، 23-07-2023 07:12 م

49434 ألف معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة للخدمات الحكومية الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد المعاملات المنجزة في المراكز الشاملة للخدمات الحكومية الثلاثة في عمّان والزرقاء والكرك، خلال شهر حزيران الماضي.

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وبينت المعلومات التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أنه تم إنجاز 49434 معاملة في كافة المراكز الشاملة.

وقالت الوزارة إن عدد المعاملات المنجزة في مركز العاصمة عمّان بلغ 34 ألف معاملة، وفي مركز الزرقاء 12800 ألف معاملة، أما في مركز الكرك تم إنجاز 2634 معاملة.

وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.

وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

 




 

 


 

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