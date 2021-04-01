الخميس 01-04-2021
الوكيل الاخباري
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الحكومة تنشر القطاعات الأكثر تضررا - أسماء

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

رئيس الوزراء يصدر قرارات تفويض

إربد: ورشة تدريبية في الكورة عن التعديات الحرجية والقوانين الناظمة

بيان صادر عن جامعة اليرموك

وزير البيئة يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر الشباب والتكنولوجيا السابع عشر

العقبة الخاصة توقف صيد الأسماك بكافة أشكاله

قرار لوزير الصحة فراس الهواري

وصول 6 بواخر تحمل 50 ألف رأس من المواشي الى ميناء العقبة

توضيح حول قرارات الحكومة الأخيرة

الخميس، 01-04-2021 05:00 م

انخفاض إصابات كورونا في الاردن اليوم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت وزارة الصحة موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن
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وتاليا التفاصيل :

الإصابات والشفاء والفحوصات:
• سُجِّلت (6482) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (618,059) حالة.
• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (6940) حالة.
• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (13.43%)، مقارنة مع (15.22%) يوم أمس.
• تمّ إجراء (48,253) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,966,411) فحصاً.
• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (7354) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (520,498) حالة.
• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (90,621) حالة.
• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (424) حالة، فيما غادرت (336) حالة.
• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (3364) حالة.
القدرة الاستيعابية للمستشفيات في المملكة:
إقليم الشمال:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 51%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 73%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 49%
إقليم الوسط:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 69%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 81%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 46%
إقليم الجنوب:
نسبة إشغال أسرّة العزل: 33%
نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة: 38%
نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي: 18%
توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:
- (2832) في محافظة العاصمة عمّان.
- (780) في محافظة إربد، منها (88) في الرمثا.
- (655) في محافظة الزرقاء.
- (403) في محافظة البلقاء.
- (349) في محافظة الكرك.
- (329) في محافظة المفرق.
- (276) في محافظة مأدبا.
- (211) في محافظة عجلون.
- (198) في محافظة جرش. 
- (192) في محافظة العقبة.
- (171) في محافظة الطفيلة.
- (86) في محافظة معان، منها (15) في البترا.

 




 

 


 

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