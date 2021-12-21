الثلاثاء 21-12-2021
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الثلاثاء، 21-12-2021 08:23 ص

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

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الوكيل الإخباري- انخفضت إصابات كورونا النشطة في الأردن، حتى صباح اليوم  الثلاثاء، لتصل الى  ألفا و 476 اصابة. 

وأظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، أنه توفي 12 ألفا و 268 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الإثنين.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 402 ألفا و 43 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 969 ألفا و 499 حالة شفاء.

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