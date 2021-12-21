انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

الوكيل الإخباري- انخفضت إصابات كورونا النشطة في الأردن، حتى صباح اليوم الثلاثاء، لتصل الى ألفا و 476 اصابة.



وأظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، أنه توفي 12 ألفا و 268 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 38 حالة وفاة أمس الإثنين.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 402 ألفا و 43 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 969 ألفا و 499 حالة شفاء.

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