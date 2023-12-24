انخفاض العجز التجاري للمملكة بنسبة 9% خلال 10 أشهر

الوكيل الإخباري - انخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 9 بالمئة، ليصل إلى 8.142 مليار دينار، مقارنة بـ 8.948 مليار للفترة المقابلة من العام الماضي.

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وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية، اليوم الأحد، انخفاضا في قيمة الصادرات الكلية لنهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 2.4 بالمئة، وصولا إلى 7.464 مليار دينار، مقارنة بـ 7.646 مليار للفترة نفسها من العام الماضي.



وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.1 بالمئة، لتبلغ 6.910 مليار، مقارنة بـ 7.056 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي لنهاية تشرين الأول الماضي بوتيرة متسارعة، بنسبة 6.0 بالمئة، لتصل إلى 15.606 مليار، مقارنة بـ 16.594 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.



فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 554 مليون دينار، حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي للعام الحالي، بانخفاض نسبته 6.1 بالمئة، مقارنة مع 590 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48 بالمئة، منذ بداية العام الحالي لنهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بنسبة 46 بالمئة، خلال نفس الفترة من العام الماضي.



أما على صعيد التجارة الشهرية، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تشرين الأول الماضي، 700 مليون دينار، بانخفاض نسبته 1.8 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال تشرين الأول الماضي 638 مليون دينار، بانخفاض نسبته 2.4 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت قيمة المعاد تصديره 62 مليون دينار، خلال تشرين الأول الماضي، بانخفاض نسبته 5.1 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



اما المستوردات، فبلغت قيمتها 1.764 مليار دينار خلال تشرين الأول الماضي، بانخفاض نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال تشرين الأول الماضي بنسبة 7.4 بالمئة، ليبلغ 1.064 مليار دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.



وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات خلال تشرين الأول الماضي 40 بالمئة، مقارنة بنسبة 42 بالمئة، خلال نفس الشهر من العام الماضي.