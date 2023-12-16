السبت 16-12-2023
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السبت، 16-12-2023 11:01 ص

104 مليون دينار مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية للموسم الشتوي

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الوكيل الإخباري - وصف رئيس النقابة العامة لتجار الألبسة والاحذية والأقمشة سلطان علان، النشاط التجاري للقطاع بالسوق المحلية بالوقت الحالي بــ "المتوسط"، وأفضل من فترات سابقة من العام الحالي.

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وقال علان إن مبيعات قطاع الالبسة والاحذية تأثرت بالظروف الجوية التي سادت خلال الفترة الاخيرة واسهمت بتحريك نشاط السوق، وسط وفرة كبيرة من البضائع المختلفة.


واضاف أن انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والظروف التي تمر على أهالي قطاع غزة انعكست على نشاط القطاع، على الرغم من استقرار الاسعار، وانخفاضها بنسبة تراوحت بين 3 و5 بالمئة على بعض الاصناف.


واشار إلى أن مستوردات المملكة للموسم الشتوي الحالي من الالبسة تقدر بنحو 90 مليون دينار، مقابل 14 مليون دينار من الاحذية، مبينا أن هذه الأرقام تقريبية.


من جهة أخرى، ذكر علان أن تجار القطاع قدموا تبرعات عينية من خلال حملة (غزة في قلوبنا) وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بقيمة 3.06 مليون دولار، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي غاشم.


ولفت إلى أن عدد قطع الألبسة والأحذية التي جرى التبرع بها بلغ 558 ألف قطعة جاءت من خلال تجار الألبسة والأحذية والأقمشة الأردنيين العاملين بالمملكة وخارجها بالصين وتركيا وفيتنام و كمبوديا.


ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يعد أكبر القطاعات التجارية في البلاد، الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألفا من الأيدي العاملة بطريقة مباشرة غالبيتها أردنية، فيما هناك 180علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.

 




 

 


 

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