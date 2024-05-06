أمسية تناقش دور الحركة العمالية والطلابية بإحداث التغيير الاجتماعي

الوكيل الاخباري - نظم نادي أسرة القلم الثقافي في الزرقاء، مساء أمس، أمسية لمناقشة دور الحركة العمالية والطلابية في إحداث التغيير الاجتماعي، بحضور رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي وجمع من الكتاب والناشطين والمهتمين.

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وتحدث رئيس اتحاد النقابات المستقلة المهندس عزام الصمادي عن دور النقابات العمالية في التغيير الاجتماعي، وتاريخ الحركة العمالية، مشيرًا إلى دور العمال في قيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وفي رسم السياسات الوطنية.



من جانبه، تحدث منسق الحملة الوطنية لحقوق الطلبة الدكتور فاخر دعاس، عن الدور الطليعي للحركة الطلابية في التفاعل والتأثير في القضايا الوطنية، لافتًا إلى دور الحركة الطلابية على المستويين العالمي والمحلي في دعم القضايا المحقة، وعلى رأسها القضايا الوطنية والإنسانية العادلة.



وأشار إلى المكانة الفريدة للطلاب داخل المجتمع، وطاقة الشباب، وما يشكلونه من قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية تجعلهم قوام التغيير ومحوره المفصلي ومركزه الرئيس، مؤكدا الدور الثقافي الذي يلعبه الطلاب في التصدي للتطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني وكذلك دعم و انتزاع الحقوق الطلابية والتصدي للسياسات الرأسمالية في التغول على حق التعليم المجاني.

