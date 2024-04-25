انخفاض صادرات الأردن الكلية بنسبة 19.8% لنهاية شباط الماضي

الوكيل الاخباري -

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بلغت قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي 1,223 مليار دينارا، منها الصادرات الوطنية 1,106 مليار دينارا، والمعاد تصديره 117 مليون دينارا فيما بلغت قيمة المستوردات 2,840 مليار دينارا خلال نفس الفترة، وفق التقرير الشهري للتجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.ووفق التقرير الذي صدر الخميس، بلغ العجز في الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) 1,617 مليار دينارا حتى نهاية شباط الماضي، مقارنة مع 1,485 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2023.وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكلية انخفضت حتى نهاية شباط الماضي بنسبة 19.8%، مقارنه بنفس الفترة من عام 2023، والصادرات الوطنية بنسبة 22.8%، والمستوردات بنسبة 5.6%، فيما ارتفع المعاد تصديره بنسبة بلغت 27.2%.وعليه، ارتفع العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.9% حتى نهاية شباط من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.