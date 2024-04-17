%19.7 انخفاض مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام

الوكيل الإخباري - بلغ مجموع مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي حوالي 1.202 مليون متر مربع، مقارنة مع 1.496 مليون متر مربع للفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 19.7 بالمئة.

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وأشارت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، إلى أن بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة بلغ 3452 رخصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، مقارنة مع 4022 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 14.2 بالمئة.



وبلغـت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 1.007 مليون متر مربع، مقارنة مع نحو 1.307 مليون متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 23 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 195.1 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 189.2 ألف متر مربع خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.1 بالمئة.



وبحسب التقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 83.8 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 16.2 بالمئة، للأغراض غير السكنية.



وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 70.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، بارتفاع نسبته 5.2 بالمئة، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 20.8 بالمئة، بانخفاض نسبته 16.8 بالمئة، عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وإقليم الجنوب ما نسبته 9 بالمئة، بارتفاع نسبته 8.4 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة الطفيلة أعلى نسبة، والبالغة 14.6 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.148 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، وبلغت 3.8 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.038 متر مربع لكل فرد.



وفقا للتقرير، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 63.7 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 36.3 بالمئة.



وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 766 الف متر مربع، مقابل نحو 980 ألف متر مربع خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.8 بالمئة.