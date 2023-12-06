انخفاض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث للعام الحالي

الوكيل الإخباري - انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وعن الربع الثالث من العام الماضي، وبثبات المعدل مقارنة مع الربع الثاني من هذا العام ليسجل 22.3 بالمئة.

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وأكدت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الربعي حول معدل البطالة اليوم الأربعاء، أن معدل البطالة عند الذكور بلغ 19.8 بالمئة، خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 31.7 بالمئة للإناث.



وانخفض معدل البطالة للذكور بمقدار 0.7 نقطة مئوية وانخفض للإناث بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي.



وبمقارنة معدل البطالة للربع الثالث من العام الحالي مع الربع الذى سبقه من نفس العام، يتضح أن معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 0.2 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.8 نقطة مئوية.



وبحسب التقرير، بلغ معدل البطالة 28.3 بالمئة، بين حملة الشهادات الجامعية "الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوما على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي".



وأشارت النتائج إلى أن 57.6 بالمئة، من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وبالتالي فإن إجمالي المتعطلين ممن مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي قد بلغ 41.8 بالمئة.



وعلى مستوى المحافظات، سجل أعلى معدل للبطالة في محافظة معان بنسبة بلغت 27.0 بالمئة، وأدنى معدل للبطالة في محافظة العقبة بنسبة بلغت 18.1 بالمئة.



كما بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 25.3 بالمئة، وتركز 60.0 بالمئة من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8 بالمئة، وفقا للتقرير.



وأظهرت النتائج تفاوتا واضحا في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث أن 57.4 بالمئة، من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 9.4 بالمئة للإناث.



كما أشارت النتائج إلى أن 73.2 بالمئة، من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى مقارنة مع 25.1 بالمئة بين الذكور.



وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 32.6 بالمئة، للمجموع (52.7 بالمئة، للذكور مقابل 13.5 بالمئة، للإناث) للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 33.0 بالمئة للمجموع (52.5 بالمئة، للذكور و 13.7 بالمئة للإناث)، للربع الثالث من العام الماضي، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية حوالي 19 بالمئة.