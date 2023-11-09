الخميس 09-11-2023
الوكيل الاخباري

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كتائب القسام تعلن مقتل مجندة أسيرة وإصابة آخر بقصف جيش الاحتلال

الخميس، 09-11-2023 08:50 م

الصفدي يواصل جهود الأردن الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة

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الوكيل الإخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الخميس في الرياض، في الاجتماع الوزاري التحضيري للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية يوم السبت، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع ⁧‫غزة‬⁩ وبقية ⁧‫الأراضي الفلسطينية المحتلة‬⁩ والتحرك العربي إزاءه.اضافة اعلان


وأجرى الصفدي، قبيل الاجتماع، محادثات مع وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في إطار التشاور المستمر وتنسيق المواقف حول الجهود المستهدفة وقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والعاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع. 

كما التقى الصفدي نظراءه وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الاجتماع، في سياق الجهد العربي المستمر لوقف الحرب.

 




 

 


 

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