الثلاثاء 01-06-2021
الوكيل الاخباري

بلاغ ينظم استفادة منشآت سياحية من برنامج استدامة

تحذيرات من عودة إجراءات كورونا المشددة في حالة واحدة بمصر

مدير الأحوال لـ الوكيل : لا هوية جديدة لمتلقي لقاح كورونا - صورة

الحكومة تقرر حجر القادمين من الهند ونيبال لمدة 14 يوما

كيف يتحايل المستثمرون على حظر الصين للعملات المشفرة

الحكومة تعلن القطاعات الأكثر تضررا لشهر أيار

السّماح لمتلقي مطعوم كورونا التجول خلال الحظر بالمملكة

إقبال على مراكز اللياقة البدنية اليوم -صور

المفرق: 37 مخالفة لمحال تجارية لم تلتزم بالأسعار

الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة

الثلاثاء، 01-06-2021 12:36 م

انخفاض مواليد الأغنام العام الماضي بنسبة 9% في المملكة

اغنام


الوكيل الإخباري - انخفض عدد مواليد الأغنام من الضأن والماعز في عام 2020، بنسبة 9 بالمئة.

اضافة اعلان

وبحسب نتائج مسح أعداد الثروة الحيوانية التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة، بلغ عدد المواليد من الأغنام العام الماضي، نحو 2394 رأسا، مقابل 2417 رأسا لنفس الفترة من عام 2019.


وأشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض عدد الأغنام (الضأن والماعز) العام الماضي، بنسبة 2ر0 بالمائة، ليبلغ 3765 رأسا، مقارنة مع عام 2019.


وبينت النتائج أن أعداد الضأن انخفضت العام الماضي بنسبة 2ر0 بالمئة، لتبلغ 3002 رأس، مقابل 3008 في عام 2019، كما انخفضت أعداد الماعز في العام الماضي بنسبة 2ر0 بالمئة، لتصل إلى 762 ألف رأس، مقابل 764 ألف رأس في عام 2019.


وأظهرت نتائج المسح ارتفاع عدد المبيعات لغايات الذبح بنسبة 9ر2 بالمائة، حيث بلغ عدد الذبحيات 1138 رأسا خلال العام الماضي، مقابل 1106 عام 2019.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1 (71)

بلاغ ينظم استفادة منشآت سياحية من برنامج استدامة

هوة

مدير الأحوال لـ الوكيل : لا هوية جديدة لمتلقي لقاح كورونا - صورة

5202126234933723069598

الحكومة تقرر حجر القادمين من الهند ونيبال لمدة 14 يوما

رئاسة

الحكومة تعلن القطاعات الأكثر تضررا لشهر أيار

fa6c858a-9e93-4acc-ae2a-060c3bea5216

السّماح لمتلقي مطعوم كورونا التجول خلال الحظر بالمملكة

جيم 1

إقبال على مراكز اللياقة البدنية اليوم -صور

أخبار متعلقة
ضريبة الدخل

الضريبة: ارتفاع التحصيلات بنسبة 25% للثلث الأول من العام