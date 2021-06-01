انخفاض مواليد الأغنام العام الماضي بنسبة 9% في المملكة

الوكيل الإخباري - انخفض عدد مواليد الأغنام من الضأن والماعز في عام 2020، بنسبة 9 بالمئة.

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وبحسب نتائج مسح أعداد الثروة الحيوانية التي أجرتها دائرة الإحصاءات العامة، بلغ عدد المواليد من الأغنام العام الماضي، نحو 2394 رأسا، مقابل 2417 رأسا لنفس الفترة من عام 2019.



وأشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء، إلى انخفاض عدد الأغنام (الضأن والماعز) العام الماضي، بنسبة 2ر0 بالمائة، ليبلغ 3765 رأسا، مقارنة مع عام 2019.



وبينت النتائج أن أعداد الضأن انخفضت العام الماضي بنسبة 2ر0 بالمئة، لتبلغ 3002 رأس، مقابل 3008 في عام 2019، كما انخفضت أعداد الماعز في العام الماضي بنسبة 2ر0 بالمئة، لتصل إلى 762 ألف رأس، مقابل 764 ألف رأس في عام 2019.



وأظهرت نتائج المسح ارتفاع عدد المبيعات لغايات الذبح بنسبة 9ر2 بالمائة، حيث بلغ عدد الذبحيات 1138 رأسا خلال العام الماضي، مقابل 1106 عام 2019.

