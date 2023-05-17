انضمام جامعة الحسين التقنية رسميا إلى اتحاد الجامعات العربية

الوكيل الإخباري- سلم أمين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، شهادة عضوية جامعة الحسين التقنية لاتحاد الجامعات العربية، لرئيسها الدكتور إسماعيل الحنطي.

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ووفقا لبيان صحفي صدر عن الاتحاد اليوم الأربعاء، أكد سلامة أهمية بناء تعاون مشترك بين الطرفين، انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، المتعلقة ببناء شراكات استراتيجية مؤثرة وفاعلة مع ذوي العلاقة محليا وإقليميا وعالميا، وتبادل الخبرات والمعارف بما يعود بالمنفعة على الاتحاد والجامعة وطلبتها وكوادها التعليمية.



بدوره شدد الدكتور الحنطي، على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في المجالات الأكاديمية والعلمية، وحرص الجامعة على توطيد وبناء علاقات التعاون مع الاتحاد في مختلف المجالات .