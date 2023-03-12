الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 12-03-2023 06:36 م

انطلاق أعمال مؤتمر الفكر المستدام بالعلوم التطبيقية

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الوكيل الاخباري - انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر الفكر المستدام الأردني الثاني الذي تنظمه جامعة العلوم التطبيقية الخاصة ممثلة بكلية الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة سمر للاستشارات التسويقية ومؤسسة أموكس للتسويق، احتفاء بيوم المرأة العالمي.

وقال رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الدكتور هيثم أبو خديجة، إن الاهتمام بهذا المؤتمر، جاء تماشيا مع رؤية الجامعة نحو التميز عالميا والريادة في التعليم والتعلم والبحث العلمي التطبيقي، واستدامة التنمية وخدمة المجتمع وتنميته.

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