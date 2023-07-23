انطلاق أنشطة شبابية في عدة محافظات

الوكيل الإخباري - نظم عدد من المراكز الشبابية في المحافظات أنشطة متنوعة خدمة لمنتسبيها من الشباب.

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وانطلقت، اليوم الأحد، في المراكز الشبابية التابعة لمديرية شباب محافظة الزرقاء المعسكرات التفاعلية والتي تنفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، وبمشاركة 25 شاباً من أعضاء كل من مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي ومركز شباب وشابات الظليل.



وبين مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء، عمر العزام، خلال افتتاح المعسكر التفاعلي في مركز شباب وشابات الزرقاء، أهمية دور معسكرات الحسين في تعميق مفاهيم الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الهاشمية الملهمة، والمساهمة في بناء الشخصية الشبابية الوطنية المتوازنة والمتكاملة للشباب الأردني وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحراك الإيجابي، والمساهمة في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم.



وتتضمن فعاليات المعسكر تدريبات التعلم من خلال اللعب (لعبة توازن الأفكار، ألعاب التفكير الجماعي وحل المشكلات بطرق ابداعية)، ومجموعة من ألعاب تلي ماتش والمسابقات الرياضية، إضافة إلى زيارة تعليمية للمعالم التاريخية والسياحية والتراثية أو إحدى المؤسسات الاقتصادية داخل المحافظة.



وفي إربد، نظم مركز شابات جديتا بلواء الكورة غربي إربد، بالتعاون مع مركز شابات إربد النموذجي، اليوم، جلسة حوارية حول مبادئ المواطنة الصالحة، بمشاركة 35 شابة.



وهدفت الحوارية إلى تعريف المشاركات بمفهوم المواطنة الصالحة وأهم الصفات الشخصية في المواطن الصالح والتعريف بمعاني وقيم المواطنة والحقوق والواجبات، ومبادئ المواطنة الصالحة كالحرية والمشاركة الفاعلة والمساواة وتكافؤ الفرص والتضامن والمحافظة على الممتلكات العامة.



ووفق بيان للمركز، فإن الجلسة تضمنت التعريف بأهداف المواطنة، كالالتزام بمبادئ الديمقراطية، والتحرر من التعصب والتميز، والإيمان بالأخوّة الإنسانية وسيادة القانون والالتزام بالدستور، والمشاركة السياسية الفاعلة، واحترام كرامة الإنسان، واكتساب قيم المواطنة الحقة.



كما نظم مركز شباب الوسطية غربي إربد اليوم، زيارة الى مركز تدريب مهني المشارع بمشاركة 20 شاباً من أعضاء المركز.



وهدفت الزيارة إلى تعريف المشاركين بأهمية التدريب المهني وقيمة المهنة وتعزيز الشراكة بين المركز ومؤسسات التدريب المهني لفتح آفاق سوق العمل للشباب ورفع قدراتهم وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتأهليهم للدخول الى سوق العمل.



وعرض مدير مركز تدريب مهني المشارع، المهندس معن ذينات، لأهم البرامج والدورات التي يقدمها المركز الذي يضم 16 مشغلا، مبينا أن أبواب المركز مفتوحة أمام جميع الشباب الذين أتموا 16 عاما ولديهم الرغبة بالتدريب المهني.



وفي المفرق، انطلقت في مديرية الشباب فعاليات عدة، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي.



وقال مدير شباب المفرق الدكتور عمر الغويري ان معسكر المسارات السياحية انطلق في مركز شباب سما السرحان، لافتا إلى أن المعسكر الذي يستمر يومين ويشارك فيه 40 شابا ضمن الفئة العمرية من 15_17 عاما يهدف إلى تعريف الشباب بالأماكن والمعالم السياحية حيث يتضمن زيارة ميدانية لتعزيز السياحة الداخلية وأعمال تطوعية وأنشطة رياضية وترفيهية.



وأضاف أن معسكر سواعد الإنقاذ انطلق في مركز شابات المفرق ويشارك فيه 40 شابا ضمن الفئة العمرية من 18_24 عاما إلى توعية المشاركين بالطريق الصحيحة للتعامل مع الحرائق وطرق الإخلاء والإنقاذ وكيفية التعامل عند حدوث الكسور وبلع اللسان، إضافة لتوضيح أنواع الحرائق وأسبابها وأنواع الطفايات وكيفية استخدامها وحملات الإنقاذ وكيفية التعامل مع الزلازل.



وفي السياق ذاته، بين الغويري أنه انطلقت في مراكز شباب وشابات بلعما والدجنية فعاليات المعسكر التشاركي بمشاركة 100 شاب وشابة، لافتا إلى أن المعسكر يهدف إلى استثمار طاقات الشباب من خلال المحفزات على الإبداع والابتكار.



كما نظم مركز شباب الشيخ حسين اليوم احتفالا برأس السنة الهجرية شارك فيه 20 شابا من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية من 12-14 عاما.



ويهدف الاحتفال إلى تعزيز وترسيخ مبادئ القيم الإسلامية لدى الشباب والتذكير بأهم المناسبات الإسلامية والتعريف بها.



من جهة أخرى، نظم مركز شابات الطيبة اليوم ورشة عمل بعنوان: "دور الأحزاب السياسية في تطوير الشباب"، وذلك بمشاركة 20 شابة من المركز، تحدث فيها المحاضر والناشط الاجتماعي خالد علاونة.



وتضمنت الجلسة التعريف بمصطلحات منها "الحزب، الآيدولوجية، اليمين واليسار، ونبذة تاريخية عن تاريخ الأحزاب، ومراحل تشكّل الأحزاب في الأردن، ووظائف الأحزاب، ودور الشباب في الأحزاب، ودور الحزب في تطوير الشباب وتوسيع مداركهم السياسية.



وفي مركز شباب حرثا نظمت اليوم ورشة عمل حول "الآثار المترتبة عن التدخين والإدمان على المخدرات"، بحضور 20 شابا ضمن الفئة العمرية من 15_ 17 عاما.



وتطرق المحاضر الشيخ محمود أحمد الزعبي إلى خطورة التدخين، والمخدرات بشكل خاص، وللأسباب التي تدفع الفرد الى تجربتها وأهمها رفاق السوء، وعن حرمتها من الناحية الدينية، إضافة الى الحديث عن أهم طرق العلاج والوقاية منها.



كما نفذ مركز شابات سهل حوران يوما رياضيا مفتوحا، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 15-20 عاما.



وهدف النشاط إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة وتوفير فرصة التعبير عن الذات واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية والعمل على صقلها، وتوفير الفرص للشباب لتبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين، واستثمار وتوجيه طاقاتهم وتحفيزها.



واشتملت فعاليات اليوم الرياضي على عدة فقرات تضمنت التعريف بالرياضة وأهميتها للفرد والمجتمع، وتنفيذ فقرات التعلم من خلال اللعب كألعاب التفكير والتوازن بالأفكار، ألعاب التفكير الجماعي، وتنفيذ ألعاب شعبية من الموروث الثقافي والاجتماعي، إضافة الى ألعاب شد الحبل وتنس الطاولة والشطرنج.