الأحد 02-06-2024
الوكيل الاخباري
 

قمع واعتقالات في مظاهرات حاشدة بإسرائيل للمطالبة بوقف الحرب

وفيات الاحد 2 /6 / 2024

بيان ثلاثي مشترك .. وسطاء يدعون حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة اليوم

المملكة تشهد قفزة كبيرة على درجات الحرارة اليوم

بلاغ عن واقعة في البحر الأحمر غربي الحديدة باليمن

المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين

بن غفير وسموتريتش يهددان نتنياهو بحل الحكومة

طعن سائق تاكسي في الزرقاء

قرار هام بشأن المدارس اعتبارا من العام الحالي

الأحد، 02-06-2024 06:06 ص

انطلاق أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة اليوم

8


الوكيل الاخباري - تنطلق ظهر الأحد، أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في العاصمة عمان، وذلك تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة.

اضافة اعلان


وتستعد شركة تطوير معان، المطور الرئيسي لمنطقة معان التنموية، لاستقبال أولى طلائع أفواج الحجاج للعام الحالي في طريقهم إلى الأراضي المقدسة لتأدية فريضة الحج في محور واحة الحجاج بعد تجهيزها بكافة احتياجاتها الفنية والإدارية واللوجستية في أجواء من الطمأنينة والروحانية.


ووفرت شركة تطوير معان واحة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام مزودة بالبنية التحتية المتطورة بالإضافة إلى وضع برنامج لخدمات للحجاج ورعايتهم على مدار الساعة.


وقال المدير العام لشركة تطوير معان أيمن الشراري إن واحة الحجاج أصبحت جاهزة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد تجهيزها بكافة الاحتياجات، مؤكداً أن الشركة وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والجهات ذات العلاقة ستسخر مختلف طاقاتها وإمكانياتها لاستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية ألزمت جميع شركات الحج والعمرة بإجراء الفحص الفني في واحة الحجاج من قبل دائرة الترخيص والمركبات التي وضعت محطة متكاملة ومتخصصة للفحص الفني للحافلات قبيل مغادرة الحافلة الحدود، يهدف إلى ضمان أكبر قدر من السلامة العامة للحجاج والمعتمرين.


وتهدف واحة الحجاج إلى توفير مرفق حديث على طريق السفر الطويل يقدم خدمات متعددة يحتاجها كل من الحاج والمعتمر والمسافر أثناء سفره عبر الطريق الصحراوي متجهاً صوب الديار المقدسة وباقي مدن الجنوب حتى العقبة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
default_image (1)_1

المستقلة للانتخاب تنشر على موقعها الالكتروني الجداول الأولية للناخبين

الأمن العام

طعن سائق تاكسي في الزرقاء

مدرسة

قرار هام بشأن المدارس اعتبارا من العام الحالي

5202429182157337249663

تنويه هام من الامن العام بشأن مخالفات السير

520243019330508503781

الملك يعزي عشيرتي الحوامدة والقيسي

5202430112349334452370

تنويه هام الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

أخبار متعلقة
1717244696285

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية باكستانية

0L5A1066

مسعفو الدفاع المدني يجرون عملية ولادة طارئة داخل مركبة علقت في ازدحامات عمّان - فيديو

920232119447506920063

إصابة خطيرة لفتى دهسه الباص السريع بعمان

1715078716004

انطلاق ورشة آفاق المعادن المستخدمة بتقنيات الطاقة النظيفة بالدول العربية

1715083239195

"البلطجة" غير مشمولة بالعفو العام والقضاء يطبق القانون بشدة على 1097 مدانا

1000469014

استقلال القضاء الأردني.. علامة فارقة طيلة 25 عاما