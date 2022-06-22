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الأربعاء، 22-06-2022 10:36 م

انطلاق الأيام الثقافية الجزائرية بإربد

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الوكيل الاخباري - أحيت الفرقة الجزائرية على مسرح مركز إربد الثقافي مساء اليوم الأربعاء، أولى حفلات الأيام الثقافية الجزائرية والتي تستمر مدة يومين، وذلك ضمن احتفالات إربد العاصمة العربية للثقافة لعام 2022.

وجرى الحفل برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، وحضور محافظ إربد رضوان العتوم، وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد شريف كورطة، ورئيس المكتب التنفيذي لإحتفالية إربد المهندس منذر بطاينة ومدير ثقافة إربد عاقل الخوالدة وأبناء الجالية الجزائرية في الأردن وحشد من الفنانين والمثقفين والمواطنين الأردنيين .

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