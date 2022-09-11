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الأحد، 11-09-2022 10:29 م

انطلاق التمرين الوطني الشامل درب الأمان 2

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الوكيل الاخباري - انطلق في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات " التمرين الوطني الشامل درب الأمان 2، الذي يأتي في ظل تزايد التهديدات التقليدية وغير التقليدية وبهدف الحد من تأثيرها على حياة المواطنين، إضافة إلى السعي الدؤوب في تنسيق جهود مؤسسات الدولة في إدارة الأزمات.

ويتضمن التمرين الذي تستمر فعالياته حتى مساء الاثنين، بمشاركة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ومختلف مؤسسات الدولة محاكاة لأحداث متنوعة تحدث في مناطق مختلفة من المملكة ضمن بيئة عمليات مركبة.

وقال نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي: "إن سيناريو التمرين ينفذ بالتزامن مع تمرين الأسد المتأهب 2022، وعليه تم بناء السيناريو من خلال فرض عدد من المعاضل تحقق القصد والأهداف المشتركة بين التمرينين والمتعلقة بالإجراءات المتخذة من قبل مؤسسات الدولة ذات العلاقة".

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